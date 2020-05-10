Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CNN: в Белом доме усилили уборку помещений после заражения сотрудницы коронавирусом 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Белом доме усилили меры безопасности
Фото: Reuters
Дополнительные меры по уборке помещений введены в Белом доме после обнаружения нового коронавируса у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на внутренний документ, оказавшийся в ее распоряжении.
Согласно данным CNN, после обнаружения коронавируса у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер — жены советника главы государства Стивена Миллера — сотрудникам Белого дома была разослана служебная записка. В ней указывалось, что в рамках борьбы с распространением инфекции "повышенный уровень очистки" будет введен в тех помещениях, где сохраняется наибольшая вероятность контакта между людьми.
В документе также подчеркивалось, что на удаленную работу будет переведено максимально возможное число служащих. Кроме того, им предписывается докладывать начальству о своих перемещениях, а также следить за возможным проявлением симптомов, характерных для заболевания, вызванного коронавирусом. Телекомпания при этом подчеркивает, что в служебной записке не упоминалось требование обязательного наличия защитных масок на лицах сотрудников Белого дома.
В пятницу стало известно о том, что коронавирус нового типа был обнаружен у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
ТАСС: последние новости
Онлайн-концерт в честь 75-летия Победы собрал музыкантов из России и Британии Онлайн-концерт в честь 75-летия Победы собрал музыкантов из России и Британии Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях восстановления экономики Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях восстановления экономики В МИД России отреагировали на сообщения Белого дома о победе США и Британии над нацизмом В МИД России отреагировали на сообщения Белого дома о победе США и Британии над нацизмом
Комментарии
В мире , США , Стивен Миллер , Майкл Пенс , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского
В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
В сети появились фото потолстевшей Семенович
В сети появились фото потолстевшей Семенович
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
Врачи спасают сатирика Трушкина
Врачи спасают сатирика Трушкина
Видео
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Умер Литл Ричард
02:06
Умер Литл Ричард
Шоу-бизнес Другое
Белый дом отказался признавать победу СССР
00:27
Белый дом отказался признавать победу СССР
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение