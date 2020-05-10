В Белом доме усилили меры безопасности

Дополнительные меры по уборке помещений введены в Белом доме после обнаружения нового коронавируса у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса . Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на внутренний документ, оказавшийся в ее распоряжении.

Согласно данным CNN, после обнаружения коронавируса у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер — жены советника главы государства Стивена Миллера — сотрудникам Белого дома была разослана служебная записка. В ней указывалось, что в рамках борьбы с распространением инфекции "повышенный уровень очистки" будет введен в тех помещениях, где сохраняется наибольшая вероятность контакта между людьми.

В документе также подчеркивалось, что на удаленную работу будет переведено максимально возможное число служащих. Кроме того, им предписывается докладывать начальству о своих перемещениях, а также следить за возможным проявлением симптомов, характерных для заболевания, вызванного коронавирусом. Телекомпания при этом подчеркивает, что в служебной записке не упоминалось требование обязательного наличия защитных масок на лицах сотрудников Белого дома.

В пятницу стало известно о том, что коронавирус нового типа был обнаружен у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.