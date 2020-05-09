На Украине устроили погром в цыганском доме

Измаиле , Одесская область, группа из 30 человек устроила погром в доме цыганской семьи. Об этом сообщает «Бессарабия INFORM».

Инцидент произошел в пятницу, 8 мая. По информации издания, конфликт между жителями дома на пересечении улицы Телеграфной и переулка Тимирязева и нападавшими зародился несколько лет назад, когда ромы (одна из западных ветвей цыган) избили неизвестную женщину.

Двое молодых людей решили заступиться за пострадавшую, однако цыгане напали на них. В результате те вернулись к дому с десятками мужчин и в отместку разгромили забор, ворота и само жилище. При этом ромы успели скрыться, поэтому никто из них не пострадал.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали нескольких участников конфликта.

Ранее в мае в украинском городе Кривой Рог школьники разгромили магазин за отказ продавщицы продать им спиртное. Так, четверо подростков перевернули холодильник с товаром и убежали, после чего сотрудница вызвала полицию. Стражи правопорядка задержали троих подростков, а четвертому удалось убежать.