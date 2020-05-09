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В Одесской области устроили погром в цыганском доме 

Lenta.ru 1 час назад
На Украине устроили погром в цыганском доме
Фото: РИА Новости
В Измаиле, Одесская область, группа из 30 человек устроила погром в доме цыганской семьи. Об этом сообщает «Бессарабия INFORM».
Инцидент произошел в пятницу, 8 мая. По информации издания, конфликт между жителями дома на пересечении улицы Телеграфной и переулка Тимирязева и нападавшими зародился несколько лет назад, когда ромы (одна из западных ветвей цыган) избили неизвестную женщину.
Двое молодых людей решили заступиться за пострадавшую, однако цыгане напали на них. В результате те вернулись к дому с десятками мужчин и в отместку разгромили забор, ворота и само жилище. При этом ромы успели скрыться, поэтому никто из них не пострадал.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали нескольких участников конфликта.
Ранее в мае в украинском городе Кривой Рог школьники разгромили магазин за отказ продавщицы продать им спиртное. Так, четверо подростков перевернули холодильник с товаром и убежали, после чего сотрудница вызвала полицию. Стражи правопорядка задержали троих подростков, а четвертому удалось убежать.
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В мире , Происшествия , Измаил
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