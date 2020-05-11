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Ученые из Сингапура аннулировали прогнозы о сроках окончания пандемии COVID-19 

Вечерняя Москва и ещё 5 44 минуты назад
Сингапур аннулировал прогноз об окончании пандемии
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна отказались от своих прогнозов о сроках окончания пандемии коронавирусной инфекции.
Они сообщили, что их прогнозы больше не актуальны из-за того, в разных странах обстановка меняется очень быстро. Специалисты удалили все графики с сайте и предложили обратиться к моделям других исследователей.
Ученые пользовались SIR-моделью. Это математическая модель распространение инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Так, до 6 мая эксперты предполагали, что эпидемия в России должна закончиться 17 августа, затем сроки сдвинулись на 24 августа, после — на 8 сентября.
Авторы исследований предупредили, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью и не проявлять «чрезмерного оптимизма».
— Предыдущие прогнозы больше не действительны, поскольку варианты развития ситуации в реальном мире быстро меняются, — передает сообщение РИА Новости.
Кроме того, ученые заявили, что попытки установить точные сроки окончания пандемии могут ввести в заблуждение.
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Комментарии
В мире , Наука , Наука и техника , Технологии , РИА Новости , Сингапур
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