Сингапур аннулировал прогноз об окончании пандемии

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна отказались от своих прогнозов о сроках окончания пандемии коронавирусной инфекции.

Они сообщили, что их прогнозы больше не актуальны из-за того, в разных странах обстановка меняется очень быстро. Специалисты удалили все графики с сайте и предложили обратиться к моделям других исследователей.

Ученые пользовались SIR-моделью. Это математическая модель распространение инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Так, до 6 мая эксперты предполагали, что эпидемия в России должна закончиться 17 августа, затем сроки сдвинулись на 24 августа, после — на 8 сентября.

Авторы исследований предупредили, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью и не проявлять «чрезмерного оптимизма».

— Предыдущие прогнозы больше не действительны, поскольку варианты развития ситуации в реальном мире быстро меняются, — передает сообщение РИА Новости.

Кроме того, ученые заявили, что попытки установить точные сроки окончания пандемии могут ввести в заблуждение.