Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выборы президента Польши признаны несостоявшимися 

Газета.Ru и ещё 17 42 минуты назад
Выборы президента Польши признаны несостоявшимися
Фото: Reuters
Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, признанны несостоявшимися, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на поставление Государственной избирательной комиссии.
Избиратели не имели возможности проголосовать за кандидатов на выборах 10 мая, говорится в постановлении. В соответствии с польским законодательством, новая дата выборов должна быть назначена спикером нижней палаты парламента в течение ближайших 14 дней.
Ранее Госизбирком Польши заявил, что назначенные на 10 мая выборы главы государства не могут состояться в условиях действия мер по борьбе с пандемией коронавируса нового типа, несмотря на принятый нижней палатой парламента закон о заочном голосовании.
Видео дня. В Москве прогремел салют
Газета.Ru: последние новости
Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу На Украине коронавирус выявили у 15 232 человек На Украине коронавирус выявили у 15 232 человек
В мире , Кавказ , СНГ , США , Украина , РИА Новости , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
«Оля, это бомба»!»: клип Бузовой взорвал интернет
«Оля, это бомба»!»: клип Бузовой взорвал интернет
Вильфанд предупредил об аномальных холодах в Москве
Вильфанд предупредил об аномальных холодах в Москве
Раскрыт порядок проверки продуктов для Путина
Раскрыт порядок проверки продуктов для Путина
Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос
Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
00:47
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
Политика
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
00:18
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
Общество
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение