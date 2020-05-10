Выборы президента Польши признаны несостоявшимися 

Выборы президента Польши , назначенные на 10 мая, признанны несостоявшимися, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на поставление Государственной избирательной комиссии.

Избиратели не имели возможности проголосовать за кандидатов на выборах 10 мая, говорится в постановлении. В соответствии с польским законодательством, новая дата выборов должна быть назначена спикером нижней палаты парламента в течение ближайших 14 дней.

Ранее Госизбирком Польши заявил, что назначенные на 10 мая выборы главы государства не могут состояться в условиях действия мер по борьбе с пандемией коронавируса нового типа, несмотря на принятый нижней палатой парламента закон о заочном голосовании.