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Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам 

РИА Новости 1 час назад
Трамп рассказал, как исчезнет коронавирус
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что коронавирус в конечном счете исчезнет сам.
"Я просто опираюсь на то, что говорят врачи. Они говорят, что он уйдет. Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам. Но если у нас будет вакцина, то это будет полезно", — сказал он в пятницу журналистам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
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В мире , Дональд Трамп , ВОЗ , США
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