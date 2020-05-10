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В Ухане вновь обнаружили коронавирус 

Майк Габриелян и ещё 16 54 минуты назад
Новый случай COVID-19 выявили и подтвердили медики в китайском Ухане. Таким образом, в городе вновь обострилась эпидемиологическая ситуация: долгое время здесь не было новых пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения провинции Хубэй.
Известно, что сейчас выявленный пациент находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, за сутки во всем Хубэе выявили 17 новых бессимптомных носителей вируса. Всего их 616.
За время эпидемии в провинции зарегистрировали 68 129 случаев заражения (50 334 — в Ухане), 4 512 человека умерли.
В КНР за минувшие сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом и 20 бессимптомных носителей, 74 пациента вылечились, летальных исходов не было.
Китайские власти не включают в статистику бессимптомных носителей, у которых позитивные тесты на вирус, но нет симптомов. Был ли новый заболевший в Ухане бессимптомным носителем, у которого проявились признаки COVID-19, не уточняется.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Ухане официально возобновились занятия у учеников выпускных классов.
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В мире , Азия , Видео , Другое
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