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У заразившихся коронавирусом детей заметили осложнения 

Lenta.ru и ещё 14 32 минуты назад
У заразившихся коронавирусом детей заметили осложнения
Фото: Reuters
В штате Нью-Йорк умерли трое детей из-за воспалительного синдрома, который, предположительно, связан с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передает РИА Новости.
Недавно власти штата заметили у детей системный воспалительный ответ. Как считают медики, это осложнение может быть связано с заражением коронавирусом.
«Есть 73 случая, которые сейчас департамент здравоохранения изучает», — сообщил Куомо.
В основном это дети возрастом от года и учащиеся начальной школы. У них выявили синдромы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком. При этом, когда дети поступали в больницу, у них не было симптомов, связанных с коронавирусом.
О том же синдроме у детей ранее сообщал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. По его словам, в городе зафиксированы 15 случаев, когда заболевание вызывало синдром системного воспалительного ответа у детей. Глава города пояснил, что речь идет о конкретном состоянии зараженного ребенка, при котором у него проявляются такие симптомы, как жар, сыпь, боли в животе, рвота.
По данным на 10 мая, в мире более 4 миллионов зараженных коронавирусом, из них 279,3 тысячи скончались, 1,4 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Великобритания и Россия. При этом в США инфицировано более 1,3 миллиона человек, 78,8 тысячи граждан скончались.
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В мире , Другое , США , Нью-Йорк
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