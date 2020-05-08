Пока вы не уснули: США обратились за помощью к России 

Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Президент России Владимир Путин поздравил народы стран бывшего Советского Союза с Днем победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.
Эрдоган принял решение по российским С-400
Турция может вернуть России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 из-за кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как сообщает «Свободная пресса», заявил основатель консалтинговой компании Cribstone Strategic Macro Майкл Харрис.
Германия назвала виновника в развязывании Второй мировой
Германия — единственный виновник развязывания Второй мировой войны. Об этом министр иностранных дел страны Хайко Маас заявил со страниц Spiegel.
США обратились за помощью к России
Россия должна убедить Китай присоединиться к новому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, считает Маршалл Биллингсли — спецпредставитель Вашингтона по контролю над вооружениями.
Россиянам назвали условие снятия ограничений
Правила поведения, которые введены в России для предотвращения распространения коронавируса, будут действовать до появления вакцины или до окончания пандемии.
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью
Число буровых установок для добычи нефти и газа может сократиться в США на этой неделе до минимума за всю историю наблюдений. Об этом сообщает агентство Reuters.
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пенсионный фонд Норвегии будет продавать активы впервые в своей истории. Об этом сообщает Bloomberg. Пенсионный фонд Норвегии, как сообщал «Рамблер», — крупнейший государственный фонд в мире.
У 100 сотрудников ЦБ обнаружен коронавирус
Около 100 сотрудников Центробанка России сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом, как передает ТАСС, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Суд решил судьбу Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.
ГИБДД обратилась к россиянам
В ГИБДД опровергли информацию о вводе обязательного использования видеорегистраторов в автомобилях, передает РИА «Новости».