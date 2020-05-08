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Лукашенко уверен, что Белоруссия с божьей помощью победит COVID-19 

РИА Новости 5 часов назад
Лукашенко указал путь Белоруссии в борьбе с COVID-19
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что в республике сумеют побороть коронавирус COVID-19, в том числе и с божьей помощью.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко принял участие в торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, которая проходила в Минске в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Капсулы были доставлены из областных центров республики, Минской области и города-героя Минска.
"Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть", — заявил глава государства после церемонии.
Президент также выразил уверенность в правильности выбранного Минском пути в борьбе с распространением инфекции. Он обратил внимание, что в республике не пошли против коронавируса "фронтом", с инфекцией борются "точечно и очагово", режим чрезвычайного положения введен не был. При этом главное, как подчеркнул Лукашенко, — это спасение жизней людей.
"Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать", — сказал он.
По словам главы государства, выбранные в стране методы борьбы с COVID-19 обусловлены достаточно развитой отечественной медициной. "Мы всегда смотрели за здравоохранением, не отдали его в частные руки. Да, нам непросто было. Мы небогатая страна, нам это дорого обходилось. Но зато это сторицей вернется", — считает Лукашенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались. По данным на четверг, число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии составляло 20168, в том числе минздрав сообщал о 116 умерших.
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В мире , Александр Лукашенко , Минздрав РФ , ВОЗ , ИА Sputnik , Минск
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