Лукашенко указал путь Белоруссии в борьбе с COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что в республике сумеют побороть коронавирус COVID-19, в том числе и с божьей помощью.

Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко принял участие в торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, которая проходила в Минске в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Капсулы были доставлены из областных центров республики, Минской области и города-героя Минска.

"Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть", — заявил глава государства после церемонии.

Президент также выразил уверенность в правильности выбранного Минском пути в борьбе с распространением инфекции. Он обратил внимание, что в республике не пошли против коронавируса "фронтом", с инфекцией борются "точечно и очагово", режим чрезвычайного положения введен не был. При этом главное, как подчеркнул Лукашенко, — это спасение жизней людей.

"Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать", — сказал он.

По словам главы государства, выбранные в стране методы борьбы с COVID-19 обусловлены достаточно развитой отечественной медициной. "Мы всегда смотрели за здравоохранением, не отдали его в частные руки. Да, нам непросто было. Мы небогатая страна, нам это дорого обходилось. Но зато это сторицей вернется", — считает Лукашенко.