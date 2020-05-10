В Армении спор депутатов закончился дракой 

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Армении новый политический скандал, сообщает Общественное телевидение России. Массовой дракой закончилась словесная перепалка между депутатами в парламенте республики.

Сторонники правящего альянса и оппозиционной фракции сначала начали оскорблять друг друга, затем ринулись решать спор с помощью кулаков. Из-за потасовки заседание парламента было прервано.

Это не первая массовая ссора армянских депутатов, представителей провластных и оппозиционных политических сил. Похожая драка произошла в законодательном собрании республики в конце апреля.