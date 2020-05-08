Украина и Грузия намерены сдвинуть границы России на Черном море
Бывший первый замруководителя Госгидрографии Украины Богдан Устименко предложил совместно с Грузией подвергнуть Россию процедуре консилиации, чтобы решить вопрос о границах в Черном море. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Он напомнил, что такой механизм «принудительных переговоров» уже был применён Восточным Тимором в 2016—2018 годах, в результате чего удалось заставить Австралию подписать соглашение.
Уже проведены «некоторые переговоры на техническом уровне» с Грузией относительно синхронного запуска таких процедур, подчеркнул Богдан Устименко.
В НАТО поддержали снос памятника Коневу
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в защиту главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, ставшего инициатором демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Столтенберга, любые попытки запугивания представителей властей Праги со стороны России — «абсолютно неприемлемы».
«Избранные на свои позиции люди имеют право принимать те решения, которые они считают правильными», — подчеркнул генсек альянса в интервью Чешскому ТВ.
США пообещали Украине продолжать давление на Россию
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой дал обещание оказывать давление на Россию, в том числе и с помощью санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.
Помпео подчеркнул приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины.
«США продолжат создавать для России издержки, в частности, за счет санкций, до тех пор, пока она не прекратит оккупацию Крыма, и не будут исполняться Минские соглашения», — заявил он.
Трамп объявил о готовности отправить в Россию аппараты ИВЛ
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов передать России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), когда в них возникнет необходимость. Об этом сообщает ТАСС.
«Я предложил, если им нужно, у нас много аппаратов ИВЛ. Если им нужны аппараты ИВЛ, мы бы с радостью отправили некоторое их количество. И мы сделаем это. В подходящий момент направим», — заявил американский лидер.
Россию обвинили во вмешательстве в дела Сирии и Ливии
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон назвал пагубным влияние России на мирный процесс в Сирии и Ливии. Текст брифинга опубликован на сайте Госдепа.
По его словам, Россия «усилила свое неконструктивное влияние на Ближнем Востоке» с 2015 года, когда поддержала президента Сирии Башара Асада. По его мнению, Россия также использует конфликт в Ливии в своих политических интересах.
«Хотя Россия часто публично заявляет, что поддерживает политическое решение, например, в Сирии и Ливии, одновременно с этим она участвует в деятельности, которая подрывает мирный процесс и расширяет конфликт», — подчеркнул Робинсон.