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Грузия отозвала посла из Киева после назначения Саакашвили 

Алиса Селезнёва 56 минут назад
Грузия отозвала посла из Киева
Фото: Reuters
Посол Грузии отозван для консультаций после того, как бывший грузинский президент Михаил Саакашвили назначен на Украине руководителем исполнительного комитета реформ. Об этом со ссылкой на главу МИД Грузии Давида Залкалиани сообщает РИА Новости.
«Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций», — пояснил он.
При этом дипломат подчеркнул, что Грузия не рассматривает вопрос о разрыве отношений или пересмотре стратегического партнерства с Украиной.
«Рамблер» писал, что ранее новость о возможном назначении Саакашвили на пост вице-премьера украинского правительства вызвала широкий общественный резонанс, в том числе в правительстве Грузии. В частности, премьер-министр страны Георгий Гахария отметил, что неприемлемо назначать на такую должность человека, осужденного за многомиллионные растраты.
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В мире , Украина , Георгий Гахария , Теймураз Шарашенидзе , Михаил Саакашвили , МИД , Правительство Украины , РИА Новости , Грузия , Киев
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