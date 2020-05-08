Раскрыты бесчинства «Азова» в Мариуполе

Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии "Азов", а сигнал на открытие огня по своим же отдал вновь назначенный тогда начальник горуправления Валерий Андрощук, считают свидетели нового расследования РИА Новости о деятельности украинских силовиков в Донбассе.

В шестую годовщину массовых беспорядков и митингов в Мариуполе , которые разгоняли батальон "Азов" и подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), РИА Новости публикует уникальные документы и показания очевидцев тех событий, а также данные бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) — все они либо ставят под сомнение, либо прямо опровергают официальную версию Киева о гибели милиционеров от рук сторонников ДНР накануне референдума о независимости.

По версии Киева, в тот день около 30 сторонников самопровозглашенной ДНР якобы захватили Мариупольское управление МВД и для возврата контроля над ним в город вошли подразделения Нацгвардии, включая добровольческий батальон "Азов". В самый разгар празднования горожанами 9 мая в центре города началась стрельба, в которой погибли не менее 13 человек.

Те события отражены, в частности, в справке Донецкого зонального отдела Военной службы правопорядка Украины — ее копию РИА Новости передал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров . Он же обратил внимание на нестыковки в документе.

Согласно справке, "в 11.20 тридцать вооруженных неизвестных лиц начали штурм здания Мариупольского городского управления МВД". По версии Киева, неизвестными были ополченцы ДНР — а чтобы помешать им, к зданию милиции выдвинулись Нацгвардия и "Азов".

"Дальше в справке четко указано, что в 12 часов штурм здания (Нацгвардией — ред.) закончился освобождением ранее захваченных этажей. Вооруженные нападающие отступили и скрылись в неизвестном направлении. Через 40 минут! То есть за 40 минут неизвестные нападающие сначала захватили два этажа и за эти же 40 минут батальон "Азов" выбил их из здания, при том, что 30 неизвестных вооруженных лиц скрылись в неизвестном направлении. Ни один не был захвачен в плен или убит на месте штурма", — настаивает Прозоров.

Впервые публикуются показания пострадавших в тот день украинских военных и нацгвардейцев — старшего сержанта военной части № 1141 Нацгвардии Украины Валентина Онищука, гранатометчика военной части № 4114 (Львов) Романа Сапилы и начальника разведки военной части № 4114 Дмитрия Афанасьева . Несмотря на попытки следствия получить от них данные, что в перестрелках участвовали сторонники ДНР, все трое заявляют, что не знают, кто по ним стрелял.

"Чужих там не было, были только сотрудники милиции, а их зачищал батальон "Азов"… Я думаю, что мариупольские милиционеры отстреливались (от военных и "азовцев" — ред.). Они погибли внутри здания", — считает Прозоров.

По его мнению, власти просто хотели напугать жителей Мариуполя накануне референдума о независимости Донецкой народной республики и сорвать его — референдум был назначен на 11 мая. Подполковник СБУ общался тогда с милиционерами из того самого УВД: "Они абсолютно уверены, что это была киевская провокация. Они поплатились за то, что отказались выполнять приказ на разгон (демонстрации по случаю 9 мая — ред.)".

По подозрению в причастности к беспорядкам позднее были задержаны четверо сторонников ДНР — Вячеслав Бирюков, Александр Стельникович, Виктор Скрипник Евгений Дружинин . Они долго ждали вердикта суда в Мариуполе, но за пять лет судебных следствий Киеву так и не удалось доказать их участие в захвате здания горотдела милиции. "Здание УВД расстреливали, (расстреливали тех — ред.) которые не хотели идти против народа, против мирного народа. Их расстреливали. А теперь обвиняют нас…, когда мы стояли внизу, помогали этим милиционерам вылазить", — говорит Бирюков.

Их адвокат Виталий Омельченко, разбиравшийся с обстоятельствами дела, называет и конкретных виновников со стороны силовиков. По его словам, конфликт в УВД начался из-за того, что присланный из Киева новый начальник управления Валерий Андрощук начал стрелять в своих подчиненных, отказавшихся разгонять демонстрацию горожан, ранил трех милиционеров, а затем вызвал подкрепление. Он же и подал сигнал о том, что можно открывать огонь по зданию его же горуправления, рассказал РИА Новости адвокат.

"Приказ стрелять по УВД из тяжелого и стрелкового вооружения дал и.о. начальника горуправления милиции Мариуполя Валерий Андрощук… сказал, что в здании УВД нет милиционеров, а только бандиты. Хотя там были две дежурные смены, они как раз менялись, и около 30 милиционеров", — сообщил он.

В результате в декабре 2019 года сторонники ДНР были освобождены по обмену пленными между Донецком и Киевом. РИА Новости также публикует их свидетельства о тех событиях.