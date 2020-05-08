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В США опубликовали протоколы «российского расследования» 

РИА Новости 53 минуты назад
США опубликовали протоколы «российского расследования»
Фото: Reuters
Комитет палаты представителей по разведке опубликовал в четверг протоколы показаний в рамках "российского расследования", которое велось в 2017-2018 годах.
В общей сложности в открытый доступ выложены 57 стенограмм показаний объемом более 6 тысяч страниц. Среди тех, кто давал показания комитету, — экс-руководитель национальной разведки США Дэн Коутс, экс-помощники президента Дональда Трампа Хоуп Хикс, Кори Левандовски и Стивен Бэннон, сын Трампа Дональд-младший, экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр, экс-помощник по национальной безопасности президента Барака Обамы Сьюзан Райс.
Комитет по результатам своего расследования в 2018 году обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер эти обвинения подтвердил, Москва их опровергла. При этом Мюллер не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией", наличие которого опровергали в Кремле и в Белом доме.
Впоследствии палата представителей обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями и попытках препятствовать расследованию в конгрессе. Палата, которую контролируют оппозиционные Трампу демократы, вынесла президенту импичмент, но сенат его оправдал.
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В мире , США , Дэн Коутс , Барак Обама , Сюзан Райс , Роберт Мюллер , Саманта Пауэр , Дональд Трамп , ООН
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