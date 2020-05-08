США опубликовали протоколы «российского расследования»

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Комитет палаты представителей по разведке опубликовал в четверг протоколы показаний в рамках "российского расследования", которое велось в 2017-2018 годах.

Комитет по результатам своего расследования в 2018 году обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер эти обвинения подтвердил, Москва их опровергла. При этом Мюллер не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией", наличие которого опровергали в Кремле и в Белом доме.

Впоследствии палата представителей обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями и попытках препятствовать расследованию в конгрессе. Палата, которую контролируют оппозиционные Трампу демократы, вынесла президенту импичмент, но сенат его оправдал.