Мужчина выжил после трех ужасных болезней

Великобритании выписан из больницы пациент, которому удалось выжить после коронавируса и его осложнений: остановки сердца, двух инсультов и сепсиса. 31-летний Омар Тэйлор уже может самостоятельно ходить и быстро идет на поправку.

Как сообщает в своих новостях The Daily Mail, медики давали этому пациенту очень плохой прогноз. Месяц он пролежал в медикаментозной коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких.

Тем не менее, Тэйлор справился, пришел в себя и встал на путь выздоровления. При выписке из больницы ему аплодировал весь персонал.