Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британец смог выжить после коронавируса, сепсиса и двух инсультов 

Свободная пресса и ещё 2 6 часов назад
Мужчина выжил после трех ужасных болезней
Фото: Соцсети
В Великобритании выписан из больницы пациент, которому удалось выжить после коронавируса и его осложнений: остановки сердца, двух инсультов и сепсиса. 31-летний Омар Тэйлор уже может самостоятельно ходить и быстро идет на поправку.
Как сообщает в своих новостях The Daily Mail, медики давали этому пациенту очень плохой прогноз. Месяц он пролежал в медикаментозной коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких.
Тем не менее, Тэйлор справился, пришел в себя и встал на путь выздоровления. При выписке из больницы ему аплодировал весь персонал.
Видео дня. Цветочная суперлуна - последняя в 2020 году
Свободная пресса: последние новости
Британцы предоставили доказательства существования двойников Ким Чен Ына Британцы предоставили доказательства существования двойников Ким Чен Ына Накануне Дня Победы в Киеве сравнили Россию с Третьим рейхом Накануне Дня Победы в Киеве сравнили Россию с Третьим рейхом Италия выразила готовность помочь России в борьбе с коронавирусом Италия выразила готовность помочь России в борьбе с коронавирусом
В мире , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три страны выдвинули РФ обвинение по Второй мировой
Три страны выдвинули РФ обвинение по Второй мировой
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
«Он в крови по колено, если не выше»
«Он в крови по колено, если не выше»
Украина поставила ультиматум России
Украина поставила ультиматум России
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Видео
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
01:22
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
Армия
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
00:59
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на девушку в метро
01:00
Появилось видео нападения на девушку в метро
Происшествия
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Западные СМИ: Россия провалилась в Сирии
01:59
Западные СМИ: Россия провалилась в Сирии
Политика
Пика не будет: новый прогноз по коронавирусу в РФ
03:35
Пика не будет: новый прогноз по коронавирусу в РФ
Общество
В РФ снизилось число новых случаев COVID-19
04:35
В РФ снизилось число новых случаев COVID-19
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение