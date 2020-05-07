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Трамп назвал причину пандемии коронавируса 

РИА Новости 1 час назад
Президент США Дональд Трамп предположил, что пандемия COVID-19 началась из-за некомпетентности в КНР.
"Что-то произошло. Либо они совершили ужасную ошибку… Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США. Ранее госсекретарь Майк Помпео предположил, что вирус мог "убежать" из лаборатории в Ухане, где изучают коронавирусы. КНР отрицает обвинения.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , Китай , США
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