Пока вы не уснули: России отвели 8 дней 

Три страны выдвинули РФ обвинение по Второй мировой
Президенты стран Балтии выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Delfi.
"У России есть всего 8 дней"
Первые дни после вступления в силу новой сделки ОПЕК+ ознаменовались устойчивым ростом цен на нефть.
Решена судьба повышения налогов в России
Налоги в России не изменятся кардинально из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил «Ведомостям».
В России объяснили отсутствие пика по коронавирусу
Глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что ярко выраженный пик заболеваемости коронавирусом в России может так и не наступить. Об этом он рассказал «России 24».
Собянин объявил о новой мере против COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 12 мая ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы станет обязательным. Об этом сообщает ТАСС.
Названа сумма "масочного штрафа" в Москве
По словам министра правительства Москвы Евгения Данчикова, штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит четыре тысячи рублей.
Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии
Корреспондент Первого канала Алексей Кручинин и оператор Сергей Панасюк были высланы из Белоруссии из-за репортажа о ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Первый канал.
Федун госпитализирован с коронавирусом
У вице-президента «Лукойла», владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна выявили новый коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Федуна госпитализировали. В каком состоянии находится 64-летний бизнесмен, не уточняется.
Главврач поликлиники с COVID-19 умерла в Москве
Управа района Митино
В Москве скончалась главный врач городской поликлиники номер 180 Юлия Сергеева. Как сообщается на сайте Мосгорздрава, ранее у нее выявили новый коронавирус.
В российском городе записали Гитлера в герои войны
Wikipedia
В рамках проекта «Имена героев» в Челябинске, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны, был размещен черно-белый снимок фюрера Адольфа Гитлера.