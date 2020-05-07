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Пока вы не уснули: России отвели 8 дней 

Сергей Василенок 5 часов назад

Три страны выдвинули РФ обвинение по Второй мировой

Президенты стран Балтии выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Delfi.

"У России есть всего 8 дней"

Первые дни после вступления в силу новой сделки ОПЕК+ ознаменовались устойчивым ростом цен на нефть.

Решена судьба повышения налогов в России

Максим Блинов/РИА «Новости»
Налоги в России не изменятся кардинально из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил «Ведомостям».

В России объяснили отсутствие пика по коронавирусу

Глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что ярко выраженный пик заболеваемости коронавирусом в России может так и не наступить. Об этом он рассказал «России 24».

Собянин объявил о новой мере против COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 12 мая ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы станет обязательным. Об этом сообщает ТАСС.

Названа сумма "масочного штрафа" в Москве

По словам министра правительства Москвы Евгения Данчикова, штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит четыре тысячи рублей.

Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии

Корреспондент Первого канала Алексей Кручинин и оператор Сергей Панасюк были высланы из Белоруссии из-за репортажа о ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Первый канал.

Федун госпитализирован с коронавирусом

У вице-президента «Лукойла», владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна выявили новый коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Федуна госпитализировали. В каком состоянии находится 64-летний бизнесмен, не уточняется.

Главврач поликлиники с COVID-19 умерла в Москве

Управа района Митино
В Москве скончалась главный врач городской поликлиники номер 180 Юлия Сергеева. Как сообщается на сайте Мосгорздрава, ранее у нее выявили новый коронавирус.

В российском городе записали Гитлера в герои войны

Wikipedia
В рамках проекта «Имена героев» в Челябинске, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны, был размещен черно-белый снимок фюрера Адольфа Гитлера.
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В мире , Видео , Антон Силуанов , Сергей Панасюк , Сергей Собянин , Максим Блинов , Леонид Федун , Алексей Кручинин , Спартак , РАН , Роспотребнадзор , Лукойл , Ведомости , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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