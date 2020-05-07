Пока вы не уснули: России отвели 8 дней 

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Три страны выдвинули РФ обвинение по Второй мировой

Президенты стран Балтии выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Delfi.

"У России есть всего 8 дней"

Первые дни после вступления в силу новой сделки ОПЕК+ ознаменовались устойчивым ростом цен на нефть.

Решена судьба повышения налогов в России

В России объяснили отсутствие пика по коронавирусу

Глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , академик РАН Василий Акимкин заявил , что ярко выраженный пик заболеваемости коронавирусом в России может так и не наступить. Об этом он рассказал «России 24».

Собянин объявил о новой мере против COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил , что с 12 мая ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы станет обязательным. Об этом сообщает ТАСС.

Названа сумма "масочного штрафа" в Москве

По словам министра правительства Москвы Евгения Данчикова, штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит четыре тысячи рублей.

Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии

Корреспондент Первого канала Алексей Кручинин и оператор Сергей Панасюк были высланы из Белоруссии из-за репортажа о ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Первый канал.

Федун госпитализирован с коронавирусом

Главврач поликлиники с COVID-19 умерла в Москве

Управа района Митино

В Москве скончалась главный врач городской поликлиники номер 180 Юлия Сергеева. Как сообщается на сайте Мосгорздрава, ранее у нее выявили новый коронавирус.

В российском городе записали Гитлера в герои войны

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