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У личного помощника Трампа выявили коронавирус 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
У личного помощника Трампа выявили коронавирус
Фото: Reuters
Тест на коронавирус у одного из военнослужащих ВМС США, который является личным помощником американского президента Дональда Трампа, оказался положительным, пишут СМИ.
Помощники Трампа из числа военных «являются военной элитой», они работают в Белом доме и часто находятся очень близко к семье главы государства, сообщает сайт телеканала CNN.
Белый дом подтвердил изданию, что результат теста на коронавирус одного из помощников президента США, работающего в кампусе Белого дома, дал положительный результат.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заверил, что после этого президент Трамп и вице-президент США Майк Пенс тестировались на коронавирус, результат был отрицательным, они здоровы.
Уточняется, что симптомы у помощника американского лидера начали появляться в среду утром.
Отметим, что Трампа не впервые подозревают на заболевание COVID-19. В марте появились сообщения, что коронавирус якобы диагностировали у президента Бразилии Жаира Болсонару, с которым ранее контактировал Трамп.
В Белом доме созвали экстренное совещание из-за общения Трампа с Болсонару и контакта американского лидера с бразильским чиновником, у которого подтвердили заболевание.
Выяснилось, что контрольный тест президента Бразилии на коронавирус не выявил заражения. Результаты теста Трампа на наличие нового коронавируса также оказались отрицательными.
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Комментарии 1
В мире , Хоган Гидли , Майк Пенс , Дональд Трамп , Администрация США , CNN , США
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