Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн 

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Подсчитано общее количество землян с COVID-19. Цифра превысила четыре миллиона. Подсчёты произвёл сайт worldometer.

К 9 мая на планете выявили 4 015 107 случаев инфекции.

Скончались 276 268 пациентов, имеющих данный диагноз.

Безоговорочным лидером по числу выявленных лиц являются США. Здесь более 1,3 миллиона больных COVID-19.

Далее с большим отрывом следуют Испания (260 тысяч человек), Италия (217 тысяч), Британия (211 тысяч) и Россия (198 тысяч).

Ранее «Рамблер» сообщал, что среди российских регионов по количеству выявленных пациентов лидируют Москва, Подмосковье, Петербург и Нижегородская область. За минувшие сутки в России зарегистрировали 10817 новых случая коронавируса.