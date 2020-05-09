Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн 

Майк Габриелян и ещё 6 44 минуты назад
Подсчитано общее количество землян с COVID-19. Цифра превысила четыре миллиона. Подсчёты произвёл сайт worldometer.
К 9 мая на планете выявили 4 015 107 случаев инфекции.
Скончались 276 268 пациентов, имеющих данный диагноз.
Безоговорочным лидером по числу выявленных лиц являются США. Здесь более 1,3 миллиона больных COVID-19.
Далее с большим отрывом следуют Испания (260 тысяч человек), Италия (217 тысяч), Британия (211 тысяч) и Россия (198 тысяч).
Ранее «Рамблер» сообщал, что среди российских регионов по количеству выявленных пациентов лидируют Москва, Подмосковье, Петербург и Нижегородская область. За минувшие сутки в России зарегистрировали 10817 новых случая коронавируса.
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос
Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Блеск и нищета Лукашенко
Блеск и нищета Лукашенко
Вильфанд предупредил об аномальных холодах в Москве
Вильфанд предупредил об аномальных холодах в Москве
Пока вы спали: Две страны захотели сдвинуть границы РФ
Пока вы спали: Две страны захотели сдвинуть границы РФ
Видео
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы
00:43
Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы
В мире
В Башкирии объяснили «французские флаги» в День Победы
00:37
В Башкирии объяснили «французские флаги» в День Победы
Общество
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн
00:18
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение