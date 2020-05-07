Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии 

Сегодня утром, как сообщал «Рамблер», на Первом канале был показан сюжет Кручинина и Панасюка о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Белоруссии.

Власти страны сочли, что в нем содержалась необъективная информация и лишили всю съемочную группу аккредитации, а Кручинина и Панасюка выслали.

«В чем именно заключаются претензии, в белорусском МИД (Министерстве иностранных дел. — Прим. ред.) не пояснили. В посольстве России в Белоруссии заявили, что прокомментируют ситуацию, когда от властей республики придет официальный документ», — сказано в сообщении Первого канала.