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Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии 

Артём Кульша 13 часов назад
Корреспондент Первого канала Алексей Кручинин и оператор Сергей Панасюк были высланы из Белоруссии из-за репортажа о ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Первый канал.
Сегодня утром, как сообщал «Рамблер», на Первом канале был показан сюжет Кручинина и Панасюка о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Белоруссии.
Власти страны сочли, что в нем содержалась необъективная информация и лишили всю съемочную группу аккредитации, а Кручинина и Панасюка выслали.
«В чем именно заключаются претензии, в белорусском МИД (Министерстве иностранных дел. — Прим. ред.) не пояснили. В посольстве России в Белоруссии заявили, что прокомментируют ситуацию, когда от властей республики придет официальный документ», — сказано в сообщении Первого канала.
В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 3,7 миллиона человек.
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В мире , Видео , Сергей Панасюк , Алексей Кручинин , МИД , ВОЗ
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