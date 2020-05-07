В США смоделировали сброс бомбы на Москву

Сбрасывание термоядерной бомбы мощностью 100 мегатонн на Москву привело бы к выпадению ядерных осадков на расстояние около 1,5 тысячи километров. Об этом сообщает американское издание We Are the Mighty, смоделировав ситуацию в симуляторе NukeMap.

«Теоретически такое оружие (термоядерная бомба мощностью 10 тысяч мегатонн. — Прим. ред.) возможно, но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать команду людей, которым бы хватило ума, а также тупости, чтобы его создать», — отмечается в статье.

Российские журналисты лишены аккредитации в Белоруссии

Съемочная группа была лишена аккредитации в Белоруссии после того, как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике. Об этом говорится в сообщении на сайте Первого канала.

«Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — подчеркивается в заявлении.

В свою очередь руководитель пресс-службы посольство России в Минске Алексей Маскалев пояснил ТАСС, что аккредитация отозвана у двух сотрудников корреспондентского пункта Первого канала в Белоруссии — Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка

Умер миллиардер Дмитрий Босов

По словам источника, 52-летний миллиардер перестал выходить на связь ночью 6 мая, что вызвало беспокойство у его жены. Она поехала в загородную резиденцию, где в запертом изнутри здании и было найдено тело Босова. Рядом с бизнесменом лежал наградной пистолет Glock.

Пентагон изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США разместило викторину о Второй мировой войне и презентацию «День победы в Европе: время празднования, осмысления». Об этом сообщает РИА Новости.

В своей презентации, по информации издания, американское военное ведомство дало краткое изложение действий США во время войны в Европе, начиная с высадки в Нормандии. При этом роль СССР обходится стороной, не упоминается даже встреча советских и американских солдат в апреле 1945 года, однако указывается, что «конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу».

В презентации также говорится о праздновании победы в Европе в странах-союзницах, в том числе и во Франции, которая «приняла на себя большую часть всей тяжести боевых действий». Про СССР в этом месте сказано лишь, что «9 мая Советы отмечали свой собственный „День Победы“.

Ученые объявили о создании вакцины против коронавируса

Группа исследователей из Италии утверждает, что разработала первую в мире вакцину, которая способна убить коронавирус, и намерена начать осенью испытания на людях. Об этом сообщает Daily Mail.

Разработчики вакцины уже провели испытания на мышах, которые показали, что антитела способны остановить заражение коронавирусом клеток человека.