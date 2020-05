В США смоделировали сброс бомбы на Москву

Сбрасывание термоядерной бомбы мощностью 100 мегатонн на Москву привело бы к выпадению ядерных осадков на расстояние около 1,5 тысячи километров. Об этом сообщает американское издание We Are the Mighty, смоделировав ситуацию в симуляторе NukeMap.