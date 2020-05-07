В США смоделировали сброс бомбы на Москву
Сбрасывание термоядерной бомбы мощностью 100 мегатонн на Москву привело бы к выпадению ядерных осадков на расстояние около 1,5 тысячи километров. Об этом сообщает американское издание We Are the Mighty, смоделировав ситуацию в симуляторе NukeMap.
«Теоретически такое оружие (термоядерная бомба мощностью 10 тысяч мегатонн. — Прим. ред.) возможно, но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать команду людей, которым бы хватило ума, а также тупости, чтобы его создать», — отмечается в статье.
Российские журналисты лишены аккредитации в Белоруссии
Съемочная группа была лишена аккредитации в Белоруссии после того, как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике. Об этом говорится в сообщении на сайте Первого канала.
«Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — подчеркивается в заявлении.
В свою очередь руководитель пресс-службы посольство России в Минске Алексей Маскалев пояснил ТАСС, что аккредитация отозвана у двух сотрудников корреспондентского пункта Первого канала в Белоруссии — Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка.
Умер миллиардер Дмитрий Босов
Тело президента группы «Аллтек», совладельца компании «Сибантрацит» Дмитрия Босова было найдено в запертом изнутри здании, приоритетная версия его смерти — самоубийство. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет газета «Известия».
По словам источника, 52-летний миллиардер перестал выходить на связь ночью 6 мая, что вызвало беспокойство у его жены. Она поехала в загородную резиденцию, где в запертом изнутри здании и было найдено тело Босова. Рядом с бизнесменом лежал наградной пистолет Glock.
Пентагон изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США разместило викторину о Второй мировой войне и презентацию «День победы в Европе: время празднования, осмысления». Об этом сообщает РИА Новости.
В своей презентации, по информации издания, американское военное ведомство дало краткое изложение действий США во время войны в Европе, начиная с высадки в Нормандии. При этом роль СССР обходится стороной, не упоминается даже встреча советских и американских солдат в апреле 1945 года, однако указывается, что «конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу».
В презентации также говорится о праздновании победы в Европе в странах-союзницах, в том числе и во Франции, которая «приняла на себя большую часть всей тяжести боевых действий». Про СССР в этом месте сказано лишь, что «9 мая Советы отмечали свой собственный „День Победы“.
Ученые объявили о создании вакцины против коронавируса
Группа исследователей из Италии утверждает, что разработала первую в мире вакцину, которая способна убить коронавирус, и намерена начать осенью испытания на людях. Об этом сообщает Daily Mail.
Разработчики вакцины уже провели испытания на мышах, которые показали, что антитела способны остановить заражение коронавирусом клеток человека.
»Насколько нам известно, мы первые в мире, кто продемонстрировал нейтрализацию коронавируса с помощью вакцины. Мы ожидаем, что это произойдет и у людей», — подчеркнул глава компании, занимающейся разработкой, Луиджи Аурисиккио.