Саакашвили оценил назначение Зеленского

"Мне очень понравился его [Зеленского] настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей, — написал политик на странице в Facebook. — В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы на Украине сохранялся статус-кво, а статус-кво — это болото".

Саакашвили добавил, что незадолго до публикации указа вновь встречался с главой государства.

"Президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения", — отметил он.

В апреле этого года стало известно, что Зеленский планирует назначить Саакашвили заместителем главы правительства по вопросам реформ. Однако в Верховной раде не нашлось достаточного количества голосов для поддержки данной инициативы, в этой связи ее сняли с повестки дня. Президент Украины 7 мая подписал указ о назначении экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии главой исполнительного комитета реформ.

Саакашвили в 2015 году пригласил на Украину бывший президент Порошенко, наделил его гражданством и назначил главой Одесской области. Однако вскоре между ними произошел конфликт, и в июле 2017 года, когда Саакашвили был за рубежом, Порошенко лишил его гражданства. В сентябре 2017 года политик при поддержке соратников смог вернуться на территорию Украины и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу. Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, в конце того же месяца он вновь приехал на Украину.