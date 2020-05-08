Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саакашвили назвал свое новое назначение «неординарным шагом» Зеленского 

ТАСС и ещё 36 1 час назад
Саакашвили оценил назначение Зеленского
Фото: РИА Новости
Михаил Саакашвили, получивший в четверг назначение на пост главы исполнительного комитета реформ, назвал это кадровое решение президента Украины Владимира Зеленского "неординарным шагом".
"Мне очень понравился его [Зеленского] настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей, — написал политик на странице в Facebook. — В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы на Украине сохранялся статус-кво, а статус-кво — это болото".
Саакашвили добавил, что незадолго до публикации указа вновь встречался с главой государства.
"Президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения", — отметил он.
В апреле этого года стало известно, что Зеленский планирует назначить Саакашвили заместителем главы правительства по вопросам реформ. Однако в Верховной раде не нашлось достаточного количества голосов для поддержки данной инициативы, в этой связи ее сняли с повестки дня. Президент Украины 7 мая подписал указ о назначении экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии главой исполнительного комитета реформ.
Саакашвили в 2015 году пригласил на Украину бывший президент Порошенко, наделил его гражданством и назначил главой Одесской области. Однако вскоре между ними произошел конфликт, и в июле 2017 года, когда Саакашвили был за рубежом, Порошенко лишил его гражданства. В сентябре 2017 года политик при поддержке соратников смог вернуться на территорию Украины и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу. Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, в конце того же месяца он вновь приехал на Украину.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
ТАСС: последние новости
Reuters: Трамп заявил, что Путин принял его предложение направить РФ аппараты ИВЛ Reuters: Трамп заявил, что Путин принял его предложение направить РФ аппараты ИВЛ В Италии за сутки от коронавируса излечились рекордные 8 тыс. человек В Италии за сутки от коронавируса излечились рекордные 8 тыс. человек В ВОЗ призвали использовать народные средства против COVID-19 только после проверки В ВОЗ призвали использовать народные средства против COVID-19 только после проверки
Комментарии 32
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID
Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции
Три страны выдвинули РФ обвинение по Второй мировой
Три страны выдвинули РФ обвинение по Второй мировой
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение