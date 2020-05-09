Европе предсказали проблемы из-за помощи людям

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Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что за последние сутки в мире скончались еще 5 429 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 число летальных исходов достигло 259 474.

За последние 24 часа выявлены еще 87 729 случая инфицирования, всего за период пандемии коронавируса — 3 759 967.

Лидером по числу выявленных диагнозов остается Европа (1 654 345), сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что исследование на коронавирус будут проводить в Москве на основе анализа венозной крови.