Европе предсказали проблемы из-за помощи людям

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Число умерших от коронавируса в мире приблизилось к 260 тысячам 

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Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что за последние сутки в мире скончались еще 5 429 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Таким образом, с начала пандемии COVID-19 число летальных исходов достигло 259 474.
За последние 24 часа выявлены еще 87 729 случая инфицирования, всего за период пандемии коронавируса — 3 759 967.
Лидером по числу выявленных диагнозов остается Европа (1 654 345), сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что исследование на коронавирус будут проводить в Москве на основе анализа венозной крови.
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В мире , ВОЗ , РИА Новости
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