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В ООН предрекли дефицит наркотиков из-за пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 14 17 часов назад
В ООН предрекли дефицит наркотиков
Фото: Reuters
Наркотрафик претерпел значительные изменения в период пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности на тему тенденций на рынке незаконного оборота наркотиков в условиях пандемии.
Согласно документу, ограничения авиасообщения заметнее всего сказались на торговле синтетическими наркотиками, для поставок которых между континентами чаще всего использовался воздушный транспорт. Наркоторговцы также стали искать альтернативные маршруты контрабанды героина и начали поставлять его морским путем. При этом кокаин чаще переправляют морем, о чем свидетельствуют регулярные обнаружения крупных партий в европейских портах. Пандемия не затронула незаконный оборот каннабиса, так как этот наркотик производится на территории рынка сбыта, отмечается в докладе.
Из-за дефицита наркотиков, который предрекли эксперты ООН, прогнозируется снижение их употребления в рекреационных целях и рост потребления вредных веществ, произведенных на внутреннем рынке. Так, некоторые страны Европы отмечают, что потребители героина могут перейти на потребление фентанила и его производных. Кроме того, ожидается рост потребления наркотиков инъекционным путем, ведущим к распространению ВИЧ, гепатита С и коронавируса.
В докладе специалисты пишут о проблемах сбора урожая опийного мака в Афганистане, производства кокаина в Колумбии, падении цен на кокаин в Перу. В то же время в Боливии пандемия ограничила способность властей контролировать выращивание кокаинового куста, что может привести к увеличению производства коки.
В долгосрочной перспективе экономический спад из-за пандемии способен трансформировать рынок наркотиков, заключают в ООН.
По данным на 7 мая, в мире более 3,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 259 тысяч скончались, более 1,22 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. Россия находится на 7-м месте по числу инфицирования с показателем 165 929 человек.
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В мире , Другое , ООН , ИТАР-ТАСС
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