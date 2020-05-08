«У нас нет уверенности»: Помпео о создании COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой дал обещание оказывать давление на России, в том числе и с помощью санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.
Помпео подчеркнул приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины.
«США продолжат создавать для России издержки, в частности, за счет санкций, до тех пор, пока она не прекратит оккупацию Крыма и не будут исполняться Минские соглашения», — отмечается в заявлении.
Также госсекретарь США осудил попытки «использовать» пандемию коронавируса «для распространения дезинформации и еще большего ограничения передвижения на востоке Украины наблюдателей ОБСЕ».
Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор заявили, что Украине при поддержке лидеров США, Германии и Великобритании следует предложить России сделку: отмену санкций в обмен на возврат Крыма и уход из Донбасса. При этом дипломаты подчеркнули, что Москва может согласиться на предложение из-за пандемии.