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Умерла Милли Смолл 

Артём Кульша 6 мая 2020
Умерла Милли Смолл
Фото: Wikipedia
Ямайская певица Милли Смолл скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщает Sky News.
По данным британского телеканала, причиной смерти Смолл стал инсульт. Продюсер певицы Крис Блэквелл подтвердил ее кончину, назвав Смолл очень милым, очень нескучным, очень веселым и очень особенным человеком, а также человеком, сделавшим музыкальный стиль ска, который появился на Ямайке, международным.
В 1963 году Смолл переехала в Великобританию, а в 1964-м прославилась, записав свою версию песни My Boy Lollipop, впервые записанной американской певицей Барби Гэй в 1956-м. В начале 1970-х годов Смолл перестала записываться и переехала в Сингапур, а в 1987-м вернулась в Соединенное Королевство и с тех пор жила там в бедности с дочерью.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно о смерти экс-руководителя Комитета государственной безопасности (КГБ) Эстонской Советской Социалистической Республики (ЭССР) Карла Кортелайнена. Он скончался в своей квартире в Москве в возрасте 90 лет, возможно, по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности.
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В мире , Причина смерти , Человек года
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