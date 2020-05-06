Умерла Милли Смолл 

Ямайская певица Милли Смолл скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщает Sky News

По данным британского телеканала, причиной смерти Смолл стал инсульт. Продюсер певицы Крис Блэквелл подтвердил ее кончину, назвав Смолл очень милым, очень нескучным, очень веселым и очень особенным человеком, а также человеком, сделавшим музыкальный стиль ска, который появился на Ямайке, международным.

В 1963 году Смолл переехала в Великобританию, а в 1964-м прославилась, записав свою версию песни My Boy Lollipop, впервые записанной американской певицей Барби Гэй в 1956-м. В начале 1970-х годов Смолл перестала записываться и переехала в Сингапур, а в 1987-м вернулась в Соединенное Королевство и с тех пор жила там в бедности с дочерью.

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