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Южная Осетия полностью закрывает границу с Россией с 10 мая на неделю 

ТАСС 6 мая 2020
Южная Осетия полностью закрывает границу с Россией
Фото: РИА Новости
Южная Осетия, где ранее в среду был выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией, полностью закрывает границу с Россией с 10 мая сроком на неделю, говорится в сообщении оперативного штаба страны.
"Граница Южной Осетии с Российской Федерацией будет закрыта с 00:00 10 мая 2020 года по 23:59 17 мая 2020 года. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. Временный запрет на пересечение границы касается всех без исключения граждан. Запрет также распространяется на грузовой автотранспорт", — говорится в сообщении.
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В мире , Кавказ , Южная Осетия
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