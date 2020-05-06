Южная Осетия полностью закрывает границу с Россией

Южная Осетия, где ранее в среду был выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией, полностью закрывает границу с Россией с 10 мая сроком на неделю, говорится в сообщении оперативного штаба страны.
"Граница Южной Осетии с Российской Федерацией будет закрыта с 00:00 10 мая 2020 года по 23:59 17 мая 2020 года. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. Временный запрет на пересечение границы касается всех без исключения граждан. Запрет также распространяется на грузовой автотранспорт", — говорится в сообщении.