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Телефонные слушания в Верховном суде США нарушил звук воды в унитазе 

РИА Новости и ещё 15 22 часа назад
Слушания в суде США нарушил звук воды в унитазе
Фото: Reuters
Звук спускаемой воды в унитазе нарушил телефонные слушания в Верховном суде США, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.
Верховный суд США впервые проводит на этой неделе заочные слушания по телефону из-за эпидемии коронавируса. Также впервые широкой публике разрешают заочно присутствовать на слушаниях, подключаясь к телеконференции.
Характерный звук послышался в ходе выступления юриста Романа Мартинеса, который отстаивал необходимость отмены закона о запрете автоматических рекламных звонков на сотовые телефоны. Сколько человек находились на громкой связи в тот момент, неизвестно.
Глава федерального телекоммуникационного ведомства FCC Аджит Пай прокомментировал ситуацию в ироническом ключе. По его словам, звук, послышавшийся сразу после упоминания его ведомства адвокатом, не следует трактовать как отношение суда к FCC.
Верховный суд никак не прокомментировал происшествие.
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В мире , США , Роман Мартинес , Associated Press
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