Природный вирус: в США опровергли теорию Трампа

Главный инфекционист США Энтони Фаучи отказался поддерживать теорию Дональда Трампа об искусственном происхождении коронавируса в китайской лаборатории — доказательства американского президента разбиваются о научные исследования эволюции вируса. При этом в Китае выводы Трампа вовсе называют блефом и указывают, что Вашингтон так и не предоставил никаких данных.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи опроверг теорию о том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории в китайском Ухане. По его словам, это доказывает поэтапный характер эволюции вируса.

«Этот вирус эволюционировал в природе, а затем перескочил межвидовой порог», — уверен Фаучи.

Альтернативную теорию о том, что вирус был обнаружен в дикой природе и перенесен в лабораторию, из которой впоследствии «вырвался», инфекционист считает несостоятельной.

Заявление Фаучи прямо противоречит последним выводам американской администрации, в том числе словам президента США Дональда Трампа, об «убедительных доказательствах» искусственного создания вируса в Китае.

Как говорил госсекретарь США Майк Помпео, Белый дом обладает «серьезными свидетельствами», что Пекин скрывал правду о происхождении нового коронавируса.

«Китай и ранее заражал мир, у них и ранее были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибок в китайской лаборатории», — указывал глава Госдепа.

Отсутствие доказательств

Администрация Трампа, как и он сам, ссылаются на многочисленные данные американской разведки, однако ведомство не спешит подтверждать информацию о искусственном происхождении коронавируса. В частности, в конце апреля в нацразведке официально объявили об отсутствии информации по этому вопросу.

«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован», — подчеркнули в ведомстве.

Китайская сторона также отвергает какое-либо участие в начале пандемии, тем более связь с уханьской лабораторией. Правительственная газета КНР The Global Times отмечала, что США так и не представили никаких убедительных доказательств своих обвинений, все они больше напоминают «блеф».

К слову, об искусственном происхождении вируса говорят, в основном, официальные лица Белого дома и СМИ. В Пентагоне , так же как и в нацразведке, скептически воспринимают подобные теории. По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, все свидетельства пока указывают на естественное происхождение коронавируса.

«У нас было много разведывательной информации, на это был брошен пристальный взгляд. И на данном этапе [заключение] неокончательное», — добавлял представитель ведомства.

При этом «доказательства вины Китая», опубликованные в СМИ, уже находят опровержение. В частности, доклад разведывательного союза «Пять глаз», в который входят эксперты США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании, о сокрытии информации со стороны Пекина оказался ложным.

ВОЗ же обвинения США в отношении КНР назвали спекулятивными. Как говорил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения организации Майкл Райан , Белый дом не предоставил никаких конкретных данных или доказательств о происхождении вируса.

ВОЗ «охотно» рассмотрит любую информацию о происхождении коронавируса, предоставленную США, продолжил Райан, если подобные данные все же будут опубликованы.

«Американское правительство должно будет решить, можно ли и когда ими поделиться, но ВОЗ трудно действовать в таком информационном вакууме», — подчеркнул представитель организации.

Китайская травля

Впрочем, Вашингтон не собирается сбавлять темпов антикитайской риторики. Теория об искусственном создании вируса стала продолжением попыток США привлечь КНР к ответственности за начало пандемии. Обвинения в сокрытии информации изначально были сосредоточены вокруг масштабов умерших на китайской территории, однако впоследствии переросли в сокрытие данных о пандемии в целом.

Вместе с Пекином страдает от кампании США и ВОЗ, которую Трамп обвиняет в пособничестве Китаю, а также неэффективном реагировании на эпидемию. Финансирование организации уже приостановлено, и теперь Белый дом активно продвигает идею о необходимости ее реформирования.

Как писала The New York Times, администрация Трампа в настоящее время оказывает давление на разведку для придания веса всем своим «китайским теориям» — в особенности о создании вируса в уханьской лаборатории.

В продвижении своих обвинений Белый дом сталкивается с сопротивлением научного сообщества, которое не может предоставить столь необходимые Вашингтону выводы, собственно, как и разведка.

Раскручивая антикитайскую кампанию, администрация США сама сталкивается с похожими обвинениями внутри своей страны. Так, СМИ не раз указывали на медленную реакцию Трампа на эпидемию и игнорирование ее опасности, а также попытку переключить внимание от своих ошибок на другие страны. Кроме того, президента обвиняют в сильной спешке со снятием ограничений, введенных для сдерживания пандемии.

Недовольны действиями президента и его соперники из Демократической партии , которые рассчитывают добиться объяснений от Белого дома. Трамп уже частично обезопасил себя от этой проблемы, запретив сотрудникам администрации давать показания в конгрессе.

Ограничения касаются и инфекциониста Фаучи, который не поддерживает антикитайские выпады президента.

Однако по-настоящему противостоят президенту лишь губернаторы штатов, которых Трамп никак не может заставить приступить к выходу из кризиса путем снятия ограничительных мер. Главы регионов опираются на эпидемиологическую ситуацию, а не на громкие заявления президента.

Пока ситуацию в США нельзя назвать стабильной, по последним данным, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило отметку в 1,2 млн человек, а количество жертв почти достигло 70 тыс. Как писал CNN, пик пандемии прошли далеко не все штаты, так что задержка открытия вполне оправданна.

Подобные темпы крайне беспокоит Трампа, который рассчитывал использовать экономику в качестве своего главного козыря на предстоящих выборах — чем дольше действуют жесткие меры, тем больше времени потребуется на экономическое восстановление.