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В Китае назвали «клоунским шоу» заявления Помпео о коронавирусе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 6 мая 2020
В Китае назвали «клоунским шоу» заявления Помпео
Фото: РИА Новости
Китайское издание China Daily опубликовало материал «Клоунское шоу Майкла Помпео», в котором раскритиковало заявления госсекретаря США о наличии доказательств виновности Китая во вспышке коронавируса.
Публикация сопровождается карикатурой, на которой изображен похожий на политика человек в клоунской одежде, жонглирующий шарами с надписью «ложь», передает ТАСС.
Журналисты отмечают, что «Помпео наращивает свое общение со СМИ по мере роста числа людей, инфицированных новым коронавирусом в США и ростом количества людей, умирающих от него».
При этом, по мнению СМИ, он не использует свою медийность для «продвижения столь необходимого сотрудничества в сдерживании вируса в США и за их пределами».
Также в материале указано, что Помпео настаивает на искусственном происхождении вируса, хотя, по мнению ученых из разных стран, вирус имеет природное происхождение.
Таким образом, по мнению издания, кроется желание придать обоснованность попыткам обязать Китай компенсировать ущерб от пандемии.
«При отсутствии каких-либо признаков того, что администрации удается взять пандемию под контроль у себя дома, превращение Китая в козла отпущения является единственной соломинкой, за которую она хватается в попытке скрыть свою некомпетентность и перенаправить бурю общественного негодования», — подчеркивает China Daily.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. В ВОЗ назвали эти заявления США спекуляцией.
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Комментарии
В мире , Азия , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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