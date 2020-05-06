«У меня есть диалог с нашим представителем президента в Республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение оккупированного Крыма», — заявил Кулеба в интервью «Радио НВ».

В частности, одной из тактических задач он назвал сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня».

«Вторая — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья — какие дополнительные международные инструменты мы можем привлечь для того, чтобы осуществлять давление на Россию», — сказал дипломат.

По его словам, есть еще несколько других задач, при этом стратегическая — «как Крым будет возвращен в Украину». Он добавил, что команда МИД Украины и другие ведомства страны постоянно работают над планом.

«Я абсолютно убежден, что так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», — заявил Кулеба.