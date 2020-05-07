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Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР 

Lenta.ru и ещё 6 6 часов назад
Пентагон изложил свою версию истории Второй мировой
Фото: РИА Новости
Министерство обороны США опубликовало презентацию об истории Второй мировой под названием «День Победы в Европе: время празднования, размышления».
В частности, в американской версии истории упоминается о вторжении СССР в Польшу в 1939 году.
«Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу. Среди погибших было около шести миллионов евреев, которые были убиты нацистской Германией», — говорится в презентации Пентагона.
Также там приводят данные об около 250 тысячах американских военных в Европе.
В презентации министерства обороны есть фото с мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне «Дух Эльбы», посвященного встрече в апреле 1945 года советских и американских войск. При этом в тексте нет упоминания об этом историческом событии как и вообще о ходе военных действий СССР против Германии. Вместо этого там кратко изложена роль США в войне после высадки в Нормандии.
«Война бушевала уже почти пять лет, когда 6 июня 1944 года войска США и союзников высадились на побережье французской Нормандии.
Меньше чем через год Германия капитулирует, и Гитлер будет мертв», — говорится в тексте.
Отмечается, что 8 мая 1945 года вооруженные силы Германии без всяких условий сдались союзникам, включая США. Также отмечается, что капитуляция была подписана дважды — 7 мая во Франции генерал-полковником Альфредом Йодлем и 8 мая «по требованию советского премьера Иосифа Сталина» при участии немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля. После этого освобожденные союзниками регионы Западной Европы станут «процветающими демократическими государствами», а освобожденные на востоке страны — десятилетиями будут оккупированы Советским Союзом.
Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. При этом Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой. 22 сентября 1939 года в Бресте по случаю передачи города советской стороне прошел торжественный парад частей Красной армии и вермахта. 28 сентября 1939 года Германия и СССР заключили Договор о дружбе и границе, завершив тем самым территориальный раздел Польши.
22 июня 1941 году гитлеровские войска и их европейские союзники напали на СССР. Великая Отечественная война длилась почти четыре года и закончилась освобождением от нацизма стран Центральной и Восточной Европы.
Потери СССР во Второй мировой войне оценивают ​более чем в 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения.
В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны отмечается 8 мая — в день капитуляции Германии — и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая.
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В мире , Армия , США , Вильгельм Кейтель , Министерство обороны , Пентагон , Германия , Польша
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