Украинцам запретят въезд в РФ по внутренним паспортам

Украинцам запретили въезд в РФ по внутренним паспортам

С 1 марта 2020 года граждане Украины не смогут ездить в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, для поездок в Россию украинцам необходимо будет предъявить загранпаспорт. При этом время пересечения границы сократится за счет новых методов контроля.

«Для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами», — пояснил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что ограничительная мера будет касаться только граждан Украины, въезжающих в Россию.

«При въезде с территории России на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — рассказал Гончарук.

«Рамблер» писал, что ранее гражданин Украины был арестован судом на два месяца за попытку проехать в Крым по паспорту с другой фамилией.