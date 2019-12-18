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Украинцам запретили въезд в РФ по внутренним паспортам 

Алиса Селезнёва и ещё 11
1 час назад
Украинцам запретят въезд в РФ по внутренним паспортам
Фото: Reuters
С 1 марта 2020 года граждане Украины не смогут ездить в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, для поездок в Россию украинцам необходимо будет предъявить загранпаспорт. При этом время пересечения границы сократится за счет новых методов контроля.
«Для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами», — пояснил премьер-министр.
Он также подчеркнул, что ограничительная мера будет касаться только граждан Украины, въезжающих в Россию.
«При въезде с территории России на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — рассказал Гончарук.
«Рамблер» писал, что ранее гражданин Украины был арестован судом на два месяца за попытку проехать в Крым по паспорту с другой фамилией.
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В мире , Украина
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