США испугались собственных «санкций из ада» против РФ

В США испугались собственных «санкций из ада» против России

США испугались собственных «санкций из ада» — американский бизнес опасается, что может попасть под удар в случае введения ограничений против суверенного долга России . К такому заключению пришли Торговая палата США и Американский институт нефти, пишет Bloomberg.

Учреждения отдельно друг от друга направили письма в комитет по иностранным делам Сената США . В Торговой палате чиновников попросили пересмотреть законопроект и доработать его. В институте нефти пошли дальше, призвав голосовать против документа.

По мнению американского бизнеса, Вашингтон периодически применяет санкции тогда, когда те не являются наиболее эффективным инструментом.

«Санкции — это затупившийся инструмент, в то время как обстоятельства требуют скальпеля», — говорится в письме.

Речь идет о документе под названием Defending American Security from Kremlin Aggression Act — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Законопроект планируется к рассмотрению в комитете по иностранным дела.