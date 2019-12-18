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Отец Зеленского назвал критиков своего сына тупой биомассой 

Lenta.ru 20 минут назад
Отец назвал критиков Зеленского тупой биомассой
Фото: ТВЦ
Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр назвал критиков своего сына тупой биомассой. Об этом он сказал в интервью «Стране.ua».
С таким заявлением Александр Зеленский выступил, отвечая на вопрос о невыполненных предвыборных обещаниях своего сына. По его словам, глава государства действительно виноват в том, что давал нереалистичные обещания, такие как повысить учителям зарплату до четырех тысяч долларов, однако эти слова нужно воспринимать как выражение желания Зеленского, а не прямые обещания.
«Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться?» — сказал он.
Александр Зеленский считает, что разочарование в политике его сына испытывают тупые люди, а умные понимают, что главой государства стал честный человек, который демонстрирует свое желание изменить страну к лучшему.
«О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта?» — возмутился он.
При этом позже Зеленский-старший извинился за употребление оскорбительного слова по отношению к критикующим президента людям, указав, что оно было сказано на эмоциях.
Ранее отец президента Украины заявил, что его сын может в любой момент бросить политику. Также, по его словам, Владимир Зеленский не станет баллотироваться на второй срок, только если за время президентства его бизнес рассыпется.
До этого он предрек сыну проблемы с олигархом Игорем Коломойским в случае, если последний не сможет добиться возвращения себе Приватбанка. По словам отца президента, если конфликт не будет решен в пользу олигарха, то от главы государства отвернется принадлежащий Коломойскому телеканал «1+1», на котором транслируют шоу студии Зеленского «Квартал 95».
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Комментарии 2 
Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Александр Зеленский
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