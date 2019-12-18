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Политика

Bild (Германия): бывшее руководство спецслужб сводит счеты с Меркель 

ИноСМИ
4 часа назад
Бывшее руководство спецслужб сводит счеты с Меркель
Фото: © РИА Новости, Алексей Витвицкий
В интервью Bild (Германия) бывшие высокопоставленные сотрудники немецких спецслужб жестко раскритиковали сдержанность канцлера Ангелы Меркель в ситуации с убийством Хангошвили в Берлине.
«Раболепие», «трусость», «позор для собственных спецслужб», «хуже, чем просто плохо» — бывшие высокопоставленные сотрудники немецких спецслужб в интервью нашему изданию жестко раскритиковали поведение канцлера Германии Ангелы Меркель в ситуации с убийством бывшего агента в Берлине.
В первую очередь их возмущение вызвало выступление Меркель на прошлой неделе в Париже — на пресс-конференции, в которой принимал участие и глава Кремля. Там Путин глазом не моргнув оправдал убийство бывшего грузинского агента в Берлине.
«Это был боевик, совершавший насильственные действия и запятнавший себя кровью, — заявил он на полях переговоров по ситуации на Украине. — В Берлине был убит боевик, находившийся в России в розыске, кровопийца и бандит».
Среди эпитетов были также слова «преступник» и «убийца». При этом ничто из того, что сказал Путин, не соответствует действительности.
И уж тем более лжива распространяемая Кремлем история, будто жертва убийства в Берлине была причастна к терактам в метро на территории России. Меркель же, слушая это, сидела молча и неподвижно. А Путин продолжал лгать, что Россия якобы обращалась к Германии с просьбой выдать будущую жертву убийства.
Несколько бывших руководителей немецких спецслужб выразили в интервью нашей газете возмущение поведением Меркель. Один из них — 80-летний Бернд Шмидбауэр (Bernd Schmidbauer), бывший заместителем сразу нескольких руководителей спецслужб во времена Гельмута Коля (Helmut Kohl). В те годы он, известный как 008, отвечал в ведомстве федерального канцлера за действия спецслужб.
«Путин дезавуировал госпожу Меркель, а она позволила ему сделать это. Это был позор для нашей страны».
По его словам, федеральное правительство действует в области внешней политики и политики безопасности в настоящий момент «еще хуже, чем просто плохо».
«Во времена Гельмута Коля до этого просто не дошло бы: кто-нибудь обязательно отправился бы в Москву и все сказал Кремлю без обиняков — ведь совершенно ясно, кто стоит за этим убийством!»
После выступления Путина на пресс-конференции, по мнению Шмидбауэра,
«следовало бы вызвать в МИД Германии российского посла в Берлине и действовать на уровне всех инстанций. Суверенное государство просто не может позволить другим вести себя подобным образом!»
Во времена Коля и Ельцина
«Москва знала, насколько далеко могла зайти, — тогда ей давали это понять со всей жесткостью».
Сегодня же об этом даже говорить не приходится.
«Мы позволяем им практически все», — подчеркнул Шмидбауэр, назвав ответ в виде высылки двух российских дипломатов «нелепым».
Бывший руководитель немецких спецслужб, пожелавший остаться неназванным, пояснил, почему поведение Меркель было «непостижимым, причем сразу с нескольких точек зрения»: Путин «фактически признал, что убийство было совершено, по сути, по заказу Кремля». На это Берлину следовало бы отреагировать незамедлительно: «Канцлер Германии в такой ситуации не может молчать». Путин однозначно распространял на упомянутой пресс-конференции ложь о жертве, а Меркель «знала это из доложенной ей информации и должна была бы вмешаться».
По словам бывшего высокопоставленного чиновника, канцлер Германии не может молча «позволять Путину водить ее за нос после заказного убийства бывшего американского агента». Жертва активно участвовала в предотвращении терактов — и была среди бела дня убита неподалеку от ведомства федерального канцлера.
Другой бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб сказал в интервью нашему изданию:
«После такого поведения госпожи канцлера нас никто не будет воспринимать всерьез — это было политическое объявление о банкротстве».
Вся линия поведения Берлина в связи с этой историей, по его мнению, «непрофессиональна». Представители органов безопасности уже довольно давно критикуют Меркель за недостаток интереса к делам собственных спецслужб. Она нередко пропускает совещания, посвященные проблемам безопасности, на которых представители службы контрразведки BND выступают с соответствующими докладами.
На этих заседаниях неоднократно говорилось, что немецкие следственные органы и правительство запрашивали различную информацию у Москвы. По нашей просьбе ведомство канцлера перечислило подобные попытки:
«Немецкие органы власти (Федеральная служба криминальной полиции, Служба охраны Конституции, BND, Ведомство федерального канцлера) в конце августа неоднократно направляли запросы в адрес российских органов в связи с убийством в Малом Тиргартене, в частности на адреса посольства России, Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного разведывательного управления и Администрации президента. Совсем недавно — 20 ноября — государственный секретарь Андреас Михаэлис (Andreas Michaelis) на встрече с российским послом Сергеем Нечаевым подчеркнул, что правительство Германии ожидает от Москвы содействия в расследовании убийства. Впрочем, российская сторона, несмотря на это требование Берлина, в последние месяцы действовала с промедлениями».
Тот факт, что Путин своим «заученным наизусть заявлением» фактически признался в этом убийстве, довольно необычен для российской стороны, говорит один из бывших руководителей немецких спецслужб. Его слова стали «абсолютно точным обоснованием совершенного убийства»: Путин назвал жертву «террористом» и «врагом России», а это именно та формулировка, которая позволяет российским спецслужбам убивать людей на территории других стран, освобождая непосредственных исполнителей от ответственности.
В 2006 году в Москве был принят, а в 2016-м дополнен федеральный закон о спецслужбах, согласно которому такие убийства за рубежом допустимы в целях борьбы с терроризмом. Допустимыми считаются «операции спецслужб с применением военного снаряжения, оружия, специального снаряжения Федеральной службы безопасности, а также физического насилия против террористов». По единому мнению экспертов, заявление Путина стало четким сигналов в адрес убийцы, находящегося в предварительном заключении в Германии, что он все сделал правильно, что Кремль поддерживает его и что он в будущем может рассчитывать в Москве на вознаграждение — если не «расколется».
Бывший руководитель BND сказал в интервью Bild:
«Когда Путин посылает такие сигналы, канцлер Германии не может просто сидеть рядом и молчать. Либо она в этой ситуации потеряла ориентацию, либо она этим совершенно не интересуется».
Бывший координатор спецслужб Шмидбауэр в свою очередь заметил:
«Нет сомнений, что она должна была призвать Путина к ответу или распорядиться, чтобы МИД Германии вызвал российского посла».
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В мире , Статьи , Сергей Нечаев , Гельмут Коль , ФСБ , Администрация Президента РФ , МИД , Bild , Германия , Москва
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