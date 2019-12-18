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Власти США заберут доходы от книги Сноудена 

Lenta.ru + ещё 8 34 минуты назад
США заберут доходы от книги Сноудена
Фото: AP
Власти США имеют право забрать доходы от книги «Личное дело» бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Такое решение принял окружной судья штата Вирджиния, передает Bloomberg.
Отмечается, что данная книга содержит информацию, которую Сноуден, в соответствии с контрактами с ЦРУ и АНБ, обязан был предоставить на рассмотрение перед публикацией. Именно поэтому он не может извлечь выгоду от продаж «Личного дела».
О том, что власти США подали в суд на Сноудена из-за его книги стало известно в сентябре. Минюст настаивал, что разоблачитель нарушил подписанные им ранее соглашения о неразглашении информации. Помощник генпрокурора США Джоди Хант отметила, что возможность США защищать конфиденциальную информацию о нацбезопасности зависит от соблюдения сотрудниками соглашений о неразглашении. Хант добавила, что власти не позволят «отдельным лицам обогатиться за счет Соединенных Штатов».
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Теги:
В мире , США , Эдвард Сноуден , АНБ , Минюст РФ , ЦРУ , Bloomberg
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