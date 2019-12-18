Власти США заберут доходы от книги Сноудена

Отмечается, что данная книга содержит информацию, которую Сноуден, в соответствии с контрактами с ЦРУ и АНБ, обязан был предоставить на рассмотрение перед публикацией. Именно поэтому он не может извлечь выгоду от продаж «Личного дела».