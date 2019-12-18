Какой сегодня праздник, 18 декабря 

18 декабря — Международный день мигранта, День работников органов загса в России, день рождения Жюля Дассена и Юрия Никулина и день смерти Антонио Страдивари и Александра Твардовского.
Международный день мигранта отмечается 18 декабря, начиная с 2000 года. Он был установлен по предложению Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в честь 10-й годовщины принятия ею Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
В России 18 декабря — День работников органов загса. В этот день в 1917 году в РСФСР был принят декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Также 18 декабря в России — День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел.
18 декабря 1833-го был впервые исполнен гимн Российской империи «Боже, Царя храни!», 1865-го — в США была принята отменяющая рабство поправка к Конституции, а 1958-го — запущен первый в мире спутник связи, американский SCORE.
18 декабря родились французский киноактер и кинорежиссер Жюль Дассен (1911 год), российский актер Юрий Никулин (1921-й), российский журналист Алексей Венедиктов (1955-й) и американская певица Билли Айлиш (2001-й).
18 декабря умерли итальянский скрипичный мастер Антонио Страдивари (1737-й), советский поэт Александр Твардовский (1971-й), французский кинорежиссер Робер Брессон (1999-й) и последний президент Чехословакии и первый президент Чехии Вацлав Гавел (2011-й).