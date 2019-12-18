Какой сегодня праздник, 18 декабря

Международный день мигранта отмечается 18 декабря, начиная с 2000 года. Он был установлен по предложению Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в честь 10-й годовщины принятия ею Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

В России 18 декабря — День работников органов загса. В этот день в 1917 году в РСФСР был принят декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Также 18 декабря в России — День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел

18 декабря 1833-го был впервые исполнен гимн Российской империи «Боже, Царя храни!», 1865-го — в США была принята отменяющая рабство поправка к Конституции, а 1958-го — запущен первый в мире спутник связи, американский SCORE.

18 декабря родились французский киноактер и кинорежиссер Жюль Дассен (1911 год), российский актер Юрий Никулин (1921-й), российский журналист Алексей Венедиктов (1955-й) и американская певица Билли Айлиш (2001-й).