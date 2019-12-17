Зеленский готов в любой момент бросить политику

Отец Зеленского рассказал о его готовности в любой момент бросить политику

Владимира Зеленского Отец президента Украины Александр заявил, что его сын может в любой момент бросить политику. Об этом он рассказал в интервью «Стране.ua».

«Он [Зеленский] в любой момент бросит эту фигню [политику]. Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну, но он остался, чтобы не воровать», — считает Александр Зеленский.

Он также отметил, что его сын станет баллотироваться на второй срок, только если за время президентства его бизнес рассыпется.

Ранее сообщалось, что Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства. По словам актрисы студии Елены Кравец, несмотря на то, что Зеленский занимает новое положение в стране, он до сих пор не удалился из общих чатов участников «Квартала 95». Более того, как отметила Кравец, украинский лидер вычитывает все шутки сценаристов шоу о себе и своей супруге.

Актриса призналась, что о таком желании Зеленского узнала после того, как позвонила ему, чтобы выразить восхищение его речью на День независимости.