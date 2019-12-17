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Отец Зеленского рассказал о его готовности в любой момент бросить политику 

Lenta.ru 1 час назад
Зеленский готов в любой момент бросить политику
Фото: Пресс-служба президента Украины
Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр заявил, что его сын может в любой момент бросить политику. Об этом он рассказал в интервью «Стране.ua».
«Он [Зеленский] в любой момент бросит эту фигню [политику]. Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну, но он остался, чтобы не воровать», — считает Александр Зеленский.
Он также отметил, что его сын станет баллотироваться на второй срок, только если за время президентства его бизнес рассыпется.
Ранее сообщалось, что Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства. По словам актрисы студии Елены Кравец, несмотря на то, что Зеленский занимает новое положение в стране, он до сих пор не удалился из общих чатов участников «Квартала 95». Более того, как отметила Кравец, украинский лидер вычитывает все шутки сценаристов шоу о себе и своей супруге.
Актриса призналась, что о таком желании Зеленского узнала после того, как позвонила ему, чтобы выразить восхищение его речью на День независимости.
«Он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться". Я: "Серьезно?" Он: "Конечно"», — сказала Кравец.
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Теги:
В мире , Владимир Зеленский , Александр Зеленский
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