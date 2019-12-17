Протесты в Киеве закончились трагедией

Во время протестов в Киеве погиб человек

Во время проходящих в Киеве протестов против открытия рынка земли на Украине погиб человек. Об этом на брифинге сообщил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко , передает «Украинская правда».

Он рассказал, что за час до последнего столкновения полиции с протестующими погиб мужчина 1979 года рождения. В полиции утверждают, что это произошло на Институтской улице, где участники протестной акции не проявляли активности, а причиной смерти молодого человека стала сердечная недостаточность. Он также уточнил, что пострадавшие в результате протестов полицейские обратились за медицинской помощью с легкими травмами — переломами пальцев, ссадинами, ушибами носа и ожогами от перцовых баллончиков.

При этом другой экс-депутат от «Радикальной партии» Дмитрий Линько на своей странице в Facebook признал, что погибший мужчина и избитый правоохранителями молодой человек — разные люди.

17 декабря в Киеве и еще десяти регионах Украины прошли протесты против принятия закона о продаже земли. Протестующие вступают в прямые столкновения с полицией. В столице в результате драк протестующих с правоохранителями пострадали 17 силовиков. Двое из них были госпитализированы.