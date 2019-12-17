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Во время протестов в Киеве погиб человек 

Lenta.ru 19 минут назад
Протесты в Киеве закончились трагедией
Фото: Reuters
Во время проходящих в Киеве протестов против открытия рынка земли на Украине погиб человек. Об этом на брифинге сообщил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко, передает «Украинская правда».
Названо число пострадавших в Киеве полицейских
Он рассказал, что за час до последнего столкновения полиции с протестующими погиб мужчина 1979 года рождения. В полиции утверждают, что это произошло на Институтской улице, где участники протестной акции не проявляли активности, а причиной смерти молодого человека стала сердечная недостаточность. Он также уточнил, что пострадавшие в результате протестов полицейские обратились за медицинской помощью с легкими травмами — переломами пальцев, ссадинами, ушибами носа и ожогами от перцовых баллончиков.
До официального брифинга Кещенко представители оппозиции сообщали, что погибший в центре Киева молодой человек был избит сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в своем Telegram-канале писал экс-депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук. Журналист Андрей Павловский в своем канале сообщил, что лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий обвиняет МВД во лжи о погибшем.
При этом другой экс-депутат от «Радикальной партии» Дмитрий Линько на своей странице в Facebook признал, что погибший мужчина и избитый правоохранителями молодой человек — разные люди.
17 декабря в Киеве и еще десяти регионах Украины прошли протесты против принятия закона о продаже земли. Протестующие вступают в прямые столкновения с полицией. В столице в результате драк протестующих с правоохранителями пострадали 17 силовиков. Двое из них были госпитализированы.
В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступает против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.
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Теги:
В мире , Украина , Андрей Билецкий , Владимир Зеленский , Андрей Крищенко , Андрей Павловский , МВД , Верховная Рада , Украинская правда , Киев
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