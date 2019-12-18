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Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Скрипали отказались встречаться с дипломатами из России
Фото: Youtube
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия сами не захотели встречаться с представителями российского посольства в Лондоне, заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.
В настоящее время нет никакой информации о месте проживания Скрипаля. После ЧП в Солсбери британские власти объявили его отравленным нервно-паралитическим веществом и заявили, что поместили пострадавшего вместе с дочерью Юлией в некое тайное безопасное место. Вопрос места проживания Скрипаля поднимало и российское посольство в Лондоне, которое безуспешно пытается получить доступ к нему как к пострадавшему в Британии российскому гражданину. Все официальные просьбы и ноты британские власти оставили без ответа.
"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", — сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".
"Они живы, и Юлия Скрипаль даже выступала перед СМИ некоторое время назад и сделала все заявления, которые хотела сделать. И отец жив, он решил не встречаться с представителями СМИ, это его выбор. Они свободные люди. Наша задача — защитить их", — отметил он.
Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела. Он был арестован ФСБ в 2004 году. В 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе Mi6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, в обмен на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В 2010 году президент Дмитрий Медведев помиловал четырех граждан России, в том числе Скрипаля, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании. Скрипаль к тому времени отсидел около 5,5 лет. Он получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали 10 человек.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Британская сторона не представила никаких документов о расследовании и не допустила контактов Скрипаля со СМИ.
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Теги:
В мире , Дело Скрипалей , Дмитрий Медведев , Юлия Скрипаль , Сергей Скрипаль , Сергей Лавров , ФСБ , ГРУ , Эхо Москвы , Великобритания
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