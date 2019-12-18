Скрипали отказались встречаться с дипломатами из России

Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне

В настоящее время нет никакой информации о месте проживания Скрипаля. После ЧП в Солсбери британские власти объявили его отравленным нервно-паралитическим веществом и заявили, что поместили пострадавшего вместе с дочерью Юлией в некое тайное безопасное место. Вопрос места проживания Скрипаля поднимало и российское посольство в Лондоне, которое безуспешно пытается получить доступ к нему как к пострадавшему в Британии российскому гражданину. Все официальные просьбы и ноты британские власти оставили без ответа.

"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", — сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".

"Они живы, и Юлия Скрипаль даже выступала перед СМИ некоторое время назад и сделала все заявления, которые хотела сделать. И отец жив, он решил не встречаться с представителями СМИ, это его выбор. Они свободные люди. Наша задача — защитить их", — отметил он.

Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела. Он был арестован ФСБ в 2004 году. В 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе Mi6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, в обмен на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В 2010 году президент Дмитрий Медведев помиловал четырех граждан России, в том числе Скрипаля, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании. Скрипаль к тому времени отсидел около 5,5 лет. Он получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали 10 человек.