В ЛНР примут закон о госгранице

Глава ЛНР анонсировал принятие закона о госгранице республики в пределах Луганской области

Народный совет Луганской народной республики (ЛНР) планирует в ближайшее время принять закон о госгранице. Как передает Донецкое агентство новостей, во вторник на совместной пресс-конференции руководителей республик Донбасса в Донецке об этом объявил глава ЛНР Леонид Пасечник

По его словам, "референдум 2014 года, прошедший на всей территории бывших Донецкой и Луганской областей явно свидетельствует о неприятии жителями Донбасса "майданного" государственного переворота и политики необандеровского режима".

"Запад не хочет об этом вспоминать. Референдум проводился без какого-либо давления извне. Население само организовалось и сказало категорическое "нет" самозваному киевскому режиму", — цитирует Пасечника Луганскинформцентр.