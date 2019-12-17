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Глава ЛНР анонсировал принятие закона о госгранице республики в пределах Луганской области 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
В ЛНР примут закон о госгранице
Фото: РИА Новости
Народный совет Луганской народной республики (ЛНР) планирует в ближайшее время принять закон о госгранице. Как передает Донецкое агентство новостей, во вторник на совместной пресс-конференции руководителей республик Донбасса в Донецке об этом объявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, "референдум 2014 года, прошедший на всей территории бывших Донецкой и Луганской областей явно свидетельствует о неприятии жителями Донбасса "майданного" государственного переворота и политики необандеровского режима".
"Запад не хочет об этом вспоминать. Референдум проводился без какого-либо давления извне. Население само организовалось и сказало категорическое "нет" самозваному киевскому режиму", — цитирует Пасечника Луганскинформцентр.
"Принятый в ДНР закон о госгранице закрепляет волеизъявление жителей Донецкой области. В ближайшее время аналогичный закон вступит в действие и у нас", — сказал глава ЛНР.
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Комментарии 1 
Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Леонид Пасечник , Донецк
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