Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Глава Генштаба назвал предпосылки для крупной войны
Глава Генштаба назвал предпосылки для крупной войны
Армия
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве
В мире
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Происшествия
Россия сочла лишними иностранные корабли на Севморпути
Россия сочла лишними иностранные корабли на Севморпути
Армия

Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности 

РИА Новости + ещё 3 55 минут назад
Уволенному консулу Украины в Гамбурге вернули должность
Фото: Официальный аккаунт Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg в Facebook
Уволенный из-за за антисемитских высказываний консул Украины в немецком Гамбурге Василий Марущинец через суд восстановился в должности, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
Ранее украинские блогеры сообщили, что Марущинец размещал в социальных сетях публикации антисемитского характера. После этого консула отозвали из Гамбурга на время служебного расследования. В мае МИД Украины уволил дипломата с должности.
По словам Зеленко, Марущинец обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева, однако суд полностью признал правомерным действия МИД.
"Впрочем, Марущинец обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном административном суде, который по результатам пересмотра дела возобновил Марущинца в должности и обязал МИД выплатить последнему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула", — приводит слова Зеленко агентство УНН.
По ее словам, МИД был вынужден выполнить решение суда апелляционной инстанции и 9 декабря 2019 года восстановил Марущинца на дипломатической службе и выплатил компенсацию.
"МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата… Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца … МИД 17 декабря 2019 года подал кассационную жалобу в Верховный суд с целью установления истины в этом резонансном деле", — добавила пресс-секретарь.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Последние новости
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность "Простыни везли из морга": что говорят медики о проблемах в регионах "Простыни везли из морга": что говорят медики о проблемах в регионах Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
Комментарии 
Теги:
В мире , Украина , Антисемитизм , Екатерина Зеленко , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Генштаба назвал предпосылки для крупной войны
Глава Генштаба назвал предпосылки для крупной войны 149
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве 626
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину 25
Россия сочла лишними иностранные корабли на Севморпути
Россия сочла лишними иностранные корабли на Севморпути 2
Протесты в Киеве закончились трагедией
Протесты в Киеве закончились трагедией 812
Видео
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
00:08
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
Происшествия
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
00:21
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
Общество Политика
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
00:36
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Москвичей предупредили об аномальном давлении
00:33
Москвичей предупредили об аномальном давлении
Погода Новости Москвы
Названа причина пожара в колледже в Одессе
01:29
Названа причина пожара в колледже в Одессе
Происшествия