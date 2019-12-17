Dziennik Gazeta Prawna (Польша): президентский советник пишет, что американцы — болваны, а наши протесты по поводу Крыма смехотворны

В посвященной польско-российским отношениям книге советник президента Польши не стесняется использовать эмоциональные формулировки. Интересно, спрашивает он, кто из политиков боится Россию за вознаграждение. Его тезисы расходятся с позицией президента, но советник работает не в секции международной политики.

Профессор Витольд Модзелевский (Witold Modzelewski), член Национального совета по развитию при президенте Польши, известен в первую очередь как налоговый консультант, однако он занимается также «экономической и исторической публицистикой, затрагивающей в первую очередь тему России и польско-российских отношений». Недавно в издательстве Института налоговых исследований «Модзелевский и Ко» вышла его новая книга под названием «Польша — Россия. 1919 год: размышления о прошлых столетиях». Это уже шестой том серии.

Член президентского совета не стесняется использовать эмоциональные формулировки.

«Подвергаясь унижениям и оскорблениям со стороны наших «стратегических партнеров", которые активно пользуются тем, что мы оказались в политической изоляции и сделали ненависть к России частью официального курса, Польша отказывается от участия в международной политике. (…) За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны», — отмечает Модзелевский, комментируя Ближневосточную конференцию в Варшаве.

Он также критикует наши планы по закупке вооружений за океаном.

«Мы, как обычно, выставили себя идиотами, покупая за миллиарды какие-то списанные вооружения у американцев, привыкших унижать своих покупателей».

Об израильских политиках профессор отзывается так:

«Они специально бьют нас по морде, чтобы мы отплатили тем же самым, дав им возможность заявить о «польском антисемитизме", который, как всем известно, мы „впитали с молоком матери"“.

Центральная тема книги — это, однако, российско-польские отношения.

»Сейчас наверняка тоже есть те, кто наживается на нашей глупости, пугая нас некой «угрозой". Мы знаем, кого выставляют дьяволом: „путинскую Россию". Она нам „угрожает", значит, нам нужно вооружаться, но сами произвести оружие мы не можем, нам следует купить его у наших верных друзей (ведь дружба требует жертв). Интересно, кто из политиков на самом деле парализован страхом перед Москвой, а кто боится ее за вознаграждение?“, — задается вопросом Модзелевский.

Здесь следует напомнить хотя бы слова, которые произнес президент Дуда ( Andrzej Duda ), выступая в июне в Вашингтоне:

“Нам бы хотелось, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, она вновь демонстрирует свое неприятное для нас имперское обличье. Мы не хотим находиться в российской сфере влияния. Я рад, что сегодня мы смело можем назвать себя, в том числе благодаря военному присутствию в Польше США и НАТО, частью Запада».

Шокирующими выглядят также высказывания профессора на тему границ.

«Раз мы не протестовали против передвижения границ в Европе, следовало понимать, что изменений будет больше, ведь начало новой истории этого региона мира положило «объединение Германии". (…) Наши протесты против „аннексии Крыма", которую „никогда не признает" польское руководство, выглядят смехотворными и напоминают жалобы обманутого ребенка: мы позволили обвести себя вокруг пальца, и от этого нам очень плохо“.

Как согласуются взгляды Модзелевского и его должность в организации, которая консультирует президента?

“В состав Национального совета по развитию входит более 100 представителей разных кругов. Профессор Модзелевский работает в секции „Экономика, труд, предпринимательство", а не в секции „Безопасность, оборона, внешняя политика". Не знаю, обсуждал ли президент с ним внешнеполитические вопросы“, — разъясняет ситуацию пресс-секретарь Анджея Дуды Блажей Спихальский (Błażej Spychalski).

“Я не думаю, что кто-либо, а в особенности ваш покорный слуга, может повлиять на то, какую внешнюю политику проводит господин президент, — отметил в разговоре с нами сам Модзелевский. — Свое членство в Национальном совете по развитию, которое я считаю большой честью, я заслужил тем, что уже более 40 лет занимаюсь, в том числе в качестве университетского профессора, проблематикой налогового права. Она не имеет ничего общего с литературой на историческую тему, которой в последние несколько десятков лет я увлекаюсь тоже».

Dziennik Gazeta Prawna (Польша)