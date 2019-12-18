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Самоубийство подростка после допроса в полиции привело к волнениям в Тбилиси 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Самоубийство подростка привело к волнениям в Тбилиси
Фото: Reuters
Десятки человек, в основном молодежь, пикетируют в среду здания МВД и других госучреждений Грузии в связи с самоубийством 15-летнего школьника Луки Сирадзе вскоре после допроса в полиции, следователь арестована, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Подросток написал на стене школы нецензурную фразу, после чего его допрашивали в полиции, как официально сообщается, в присутствии матери. Адвокат сообщает, что во время допроса на него следователем было оказано психологическое воздействие. Вскоре мальчик покончил жизнь самоубийством.
Обстоятельства случившегося расследуют правоохранительные органы и изучает аппарат государственного инспектора. Следователь, которая вела допрос, арестована. Ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы по статье «Доведение до самоубийства». После задержания ей стало плохо, она госпитализирована.
Соболезнование в связи со случившимся высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, другие руководители Грузии.
Фраза, написанная школьником на стене школы, дословно переводится как: «Мать … такой жизни». Она сейчас расходится в соцсетях и написана на плакатах на акциях. В ночь на среду, когда стало известно о смерти школьника, молодежные активисты написали эту фразу, а также другие похожие высказывания на асфальте у МВД и здания госканцелярии. Часть пикетчиков требуют, чтобы ответственность за случившееся взял на себя министр МВД Вахтанг Гомелаури.
Знакомые с ситуацией говорят, что у мальчика недавно скончался отец. Семья не могла платить за обучение в престижной школе, которую ему пришлось покинуть. Он пришел проведать друзей и оставил затем такую надпись на стене. Дирекция школы вызвала полицию.
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Теги:
В мире , Кавказ , Самоубийство , Саломе Зурабишвили , Вахтанг Гомелаури , МВД , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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