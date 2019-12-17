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Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни 

Газета.Ru 2 часа назад
«Виновен»: экс-президенту вынесли смертный приговор
Фото: Газета.Ru
Cуд в Пакистане вынес смертный приговор экс-президенту страны Первезу Мушаррафу. Его признали виновным в нарушении конституции Пакистана в 2007 году, когда он ввел в стране чрезвычайное положение. Решение казнить Мушаррафа стало первым в пакистанской истории смертным приговором в отношении бывшего лидера государства. Приговор может быть обжалован. Суды над Мушаррафом идут уже несколько лет.
Специальный суд Пакистана приговорил к смерти бывшего президента страны Первеза Мушаррафа. О приговоре коллегии из трех судей во главе с председателем Высокого суда Пешавара сообщает газета Dawn.
«Мушаррафа признали виновным в нарушении 6-й статьи Конституции», — говорится в статье.
Причина в том, что в 2007 году экс-президент ввел в стране чрезвычайное положение и распустил Высокий суд.
Стоит отметить, что приговоренный к смертной казни Мушарраф сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах и на родину возвращаться не торопится. Генерал занимал пост президента Пакистана с 2001 по 2008 год. В 2013 году пакистанский суд выдал ордер на арест Мушаррафа.
Ему предъявили три обвинения: госизмена, неспособность обеспечить безопасность убитой в 2007 году экс-премьера Беназир Бхутто и причастность к смерти лидера белуджистанских сепарпатистов Акбара Бугти годом ранее. Мушарраф, однако, под стражей не оказался, так как сбежал из суда.
Кроме того, экс-главу страны обвиняют в узурпации власти — в 2007 году он распустил Высокий суд, желая остаться на посту президента.
Препятствием для переизбрания Мушаррафа было то, что он оставался генералом армии, а согласно конституции Пакистана, президентом не может быть военный. В сентябре 2007 года суд все-таки разрешил ему баллотироваться на пост президента, оставаясь главнокомандующим, но в октябре — после победы Мушаррафа — суд изменил свою позицию и отказался признать его легитимным президентом, пока он не уйдет в отставку с военной службы.
В ответ Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение и приостановил действие конституции. Семь из семнадцати членов Высшего суда тогда признали его указ незаконным и немедленно были задержаны. Мушарраф выступил с обращением к нации, в котором объяснил введение чрезвычайного положения угрозой со стороны исламских экстремистов (политический кризис развивался на фоне непрекращающихся террористических актов) и враждебной по отношению к нему деятельностью суда.
Ситуация усугублялась начавшимися задержаниями лидеров и активистов оппозиции.
Развитие кризиса, однако, было уже не остановить, и после убийства экс-премьера Беназир Бхутто сам Мушарраф продержался у власти меньше восьми месяцев.
Потеряв поддержку стран Запада, в августе 2008 года он был вынужден все-таки уйти в отставку из-за угрозы импичмента, покинул страну, перебравшись в Великобританию, а после — в ОАЭ.
В 2013 году, когда Мушаррафа хотели арестовать, полиция и военные не смогли взять его под стражу в зале суда, так как он спешно покинул его в окружении собственной охраны и под крики «Смотрите, кто бежит! Мушарраф бежит!» уехал на бронированном автомобиле в свою резиденцию на окраине Исламабада, защищенную высокими стенами с колючей проволокой и сторожевыми вышками.
В 2014 в пакистанском городе Пешавар казнили мужчину, которого признали виновным в попытке покушения на экс-президента страны Первеза Мушаррафа. Ранее также был приведен в исполнение смертный приговор в отношении четырех человек, в том числе арестованного в 2004 году россиянина Ахласа Ахлака, обвинявшихся в покушении на бывшего президента. Казнь была приведена в исполнение в окружной тюрьме Фейсалабада.
Самого Мушаррафа суд также неоднократно пытался арестовать, но политик выходил под залог. Это продолжалось несколько лет подряд.
В 2016 году Мушарраф был госпитализирован после обморока — политик внезапно потерял сознание, находясь у себя дома.
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Теги:
В мире , Азия , Статьи , Первез Мушарраф , ОАЭ , Пакистан
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