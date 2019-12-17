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Украинские националисты подрались с полицейскими в Киеве 

News.ru + ещё 7 1 час назад
В Киеве националисты подрались с полицейскими
Фото: РИА Новости
Стычка произошла между представителями украинских националистических организаций и сотрудниками полиции в центре Киева. Двое сотрудников правоохранительных органов пострадали и были доставлены в больницу.
Поводом для конфликта послужила попытка националистов, протестующих против открытия рынка земли, установить палатку на проезжей части неподалёку от здания Верховной рады. Между демонстрантами и полицейскими возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В её ходе использовались спецсредства, палки, пиротехника, зелёнка и баллончики с перцовым газом.
В результате стычки был причинён ущерб зданию гостиницы «Киев», сообщает «Интерфакс-Украина».
Президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения до конца 2019 года. При этом он пообещал, что иностранцы смогут покупать такие земли только при позволении народа в ходе референдума.
Ранее NEWS.ru писал, что в конце ноября в Киеве прошёл автопробег против земельной реформы. Его организатором выступила экс-депутат Надежда Савченко. Она призывала сограждан присылать к Раде мешки с землёй, чтобы засыпать ею депутатов.
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Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , МВД , Верховная Рада , Интерфакс , Киев
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