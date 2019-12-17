Митингующие под Радой забросали полицию зеленской

Правоохранители во время стычки с протестующими применили слезоточивый газ, а митингующие бросались в полицейских зеленкой. Об этом 17 декабря сообщает телеканал «112 Украина».
Как сообщила ведущая телеканала, стычки между правоохранителями и протестующими под Радой возникают периодически.
«Правоохранителям пришлось применить против митингующих слезоточивый газ, на что они ответили зеленкой… Люди пытаются прорвать кордон полицейских и установить на улице Грушевского палатку. Некоторые в правоохранителей бросают какие-то вещи», — сообщается в эфире телеканала.