Экс-спецназовец рассказал об убийствах оппонентов Лукашенко

Юрий Захаренко был министром внутренних дел Белоруссии, Виктор Гончар — главой Центризбиркома , Анатолий Красовский — бизнесменом. Все они были оппонентами Александра Лукашенко. Все они, как сообщал «Рамблер», были похищены и убиты в 1999 году. Официальное расследование произошедшего в Белоруссии не завершено до сих пор.

В 2004-м изучивший обстоятельства произошедшего специальный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Христос Пургуридес заявил, что оппозиционеров с ведома руководства страны под командованием подполковника Дмитрия Павличенко похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Белоруссии.

Осенью 2019 года в российскую редакцию DW обратился Юрий Гаравский. Он назвался бойцом белорусского СОБРа в 1999-2003 годах и участником похищения и убийства Гончара, Захаренко и Красовского. Он заявил, что приказ сделать это поступил сверху, а убил оппозиционеров лично Павличенко.