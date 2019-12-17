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Экс-спецназовец рассказал об убийствах оппонентов Лукашенко 

Рамблер + ещё 1 38 минут назад
Противников президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора Гончара, Юрия Захаренко и Анатолия Красовского по приказу сверху похитили бойцы СОБРа, а убил подполковник Дмитрий Павличенко. Об этом DW сообщил Юрий Гаравский, назвавшийся участником похищения.
Юрий Захаренко был министром внутренних дел Белоруссии, Виктор Гончар — главой Центризбиркома, Анатолий Красовский — бизнесменом. Все они были оппонентами Александра Лукашенко. Все они, как сообщал «Рамблер», были похищены и убиты в 1999 году. Официальное расследование произошедшего в Белоруссии не завершено до сих пор.
В 2004-м изучивший обстоятельства произошедшего специальный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Христос Пургуридес заявил, что оппозиционеров с ведома руководства страны под командованием подполковника Дмитрия Павличенко похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Белоруссии.
Осенью 2019 года в российскую редакцию DW обратился Юрий Гаравский. Он назвался бойцом белорусского СОБРа в 1999-2003 годах и участником похищения и убийства Гончара, Захаренко и Красовского. Он заявил, что приказ сделать это поступил сверху, а убил оппозиционеров лично Павличенко.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Убийство , Анатолий Красовский , Александр Лукашенко , Совет Европы , МВД , Центризбирком России
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