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Власти Украины запретили журналистам «Звезды» въезд в страну на три года 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Журналистам «Звезды» закрыли въезд на Украину на три года
Фото: ТАСС
Украинские власти запретили въезд в страну сроком на три года журналистам российского телеканала "Звезда", которые побывали на Украине на прошлой неделе. Об этом сообщило в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины (СБУ).
"Журналисты "Звезды" улетели из Киева на Цюрих 13 декабря, — заявил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. — Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде на Украину им вынесено постановление об административном правонарушении".
В свою очередь, официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что журналистам из съемочной группы "Звезды" запрещен въезд на Украину на три года, поскольку телеканал, на который они работают, находится под санкциями, введенными Советом национальной безопасности (СНБО) Украины.
В четверг, 12 декабря, стало известно, что журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну. Сюжет о поездке съемочной группы в Киев был размещен на сайте телеканала. В тот же день вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины могут привлечь членов съемочной группы "Звезды" к административной ответственности за проведение видеосъемки при пересечении украинской границы без официального разрешения.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт.
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Теги:
В мире , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Андрей Демченко , Елена Гитлянская , СБУ , ТК "Звезда" , Киев , Цюрих
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